Neuer Keeper für die SVG Göttingen im Anflug

– Foto: Stefan Hageböke

Die SVG Göttingen hat sich auf der Torhüterposition verstärkt. Roberto Prado wechselt von der JSG Weser/Solling zum Landesligisten und wird künftig das Trikot der Schwarz-Weißen tragen.

Der 18-jährige Schlussmann gilt als talentierter Torhüter und soll bei der SVG den nächsten Schritt in seiner Entwicklung gehen. Nach Angaben des Vereins bringt Prado vor allem Ehrgeiz, großes Entwicklungspotenzial und einen hohen Einsatzwillen mit.

Mit der Verpflichtung des jungen Keepers setzt die SVG Göttingen weiter auf talentierte Nachwuchsspieler. Der Verein begrüßte Roberto Prado in seiner Mitteilung herzlich in der „SVG-Familie“ und wünschte ihm einen erfolgreichen Start in Schwarz und Weiß.