Neuer Keeper für den TSV Nittenau von Michael Neudecker · Heute, 07:09 Uhr · 0 Leser

Neu-Torwart Huttner mit Michael Neudecker (links) und Michael Schmid (rechts)

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Der TSV Nittenau stellt frühzeitig die Weichen für die kommende Saison und kann eine wichtige Personalentscheidung vermelden: Nachwuchstorhüter Luca Huttner kehrt im Sommer zu seinem Heimatverein zurück und wird künftig zwischen den Pfosten stehen. Der 19-Jährige sammelt derzeit noch Spielpraxis beim FC Vatanspor Schwandorf, wo er seit der Winterpause das Tor hütet. „Wir sind glücklich, dass Luca im Sommer wieder nach Nittenau zurückkehrt. Für alle Seiten ist das eine Win-win-Situation, da wir aktuell noch keine wettbewerbsintegrierte zweite Mannschaft stellen und er so wertvolle Spielpraxis sammeln kann“, erklärte die Fußballabteilung des TSV.

Huttner durchlief die komplette Jugend in Nittenau und rückte im Jahr 2025 in den Herrenbereich auf. Trotz seiner noch jungen Torwartkarriere konnte er bereits erste Einsätze in der ersten Mannschaft verbuchen und dabei sein Potenzial unter Beweis stellen. Aufgrund seines Studiums in Franken war eine regelmäßige Teilnahme am Trainings- und Spielbetrieb zuletzt jedoch schwierig. Die Verantwortlichen sind dennoch überzeugt vom Rückkehrer: „Luca passt sportlich wie charakterlich perfekt in die Mannschaft. Zudem wurden bereits einige Spieler aus seiner ehemaligen A-Jugend in die erste Mannschaft integriert.“