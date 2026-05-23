Neuer Keeper für den GVO: Roc Löhr kommt vom SV Brake Oldenburg verstärkt Torwartteam zur neuen Saison von p.s. · Heute, 07:00 Uhr · 0 Leser

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Der GVO Oldenburg treibt seine Planungen für die kommende Saison weiter voran und hat mit Roc Löhr einen weiteren Neuzugang präsentiert. Der junge Torhüter wechselt vom SV Brake nach Oldenburg und soll künftig das Torwartteam des Bezirksligisten verstärken.

Trotz seines jungen Alters bringt Löhr bereits Erfahrungen aus dem Herren- und Jugendbereich mit. Beim GVO sieht man in dem Schlussmann vor allem großes Entwicklungspotenzial. Besonders seine Reflexe, die Präsenz im Strafraum und seine Bereitschaft, kontinuierlich an sich zu arbeiten, werden hervorgehoben. „Roc überzeugt durch starke Reflexe, eine gute Strafraumbeherrschung und einen ausgeprägten Ehrgeiz, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln“, heißt es von Vereinsseite. Gleichzeitig passe der Torhüter mit seiner positiven Art und seinem Trainingsfleiß hervorragend zur Philosophie des Vereins.

Mit der Verpflichtung setzt der GVO Oldenburg weiter auf entwicklungsfähige Spieler, die perspektivisch den nächsten Schritt machen sollen. Im Verein herrscht große Zuversicht, dass Löhr in Oldenburg die passenden Bedingungen vorfinden wird, um sich sportlich wie persönlich weiterzuentwickeln. „Wir freuen uns sehr, dass Roc sich für den GVO entschieden hat, und sind überzeugt, dass er sich bei uns sportlich und persönlich hervorragend entwickeln wird. Willkommen beim GVO, Roc!“, erklärte der Verein zur Vorstellung des Neuzugangs.