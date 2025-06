Neuer Keeper an den Kernbergen

Kurz vor dem Trainingsauftakt in Jena kann der FC Carl Zeiss Jena mit dem 22-jährigen Torhüter Luis Ackermann einen weiteren Neuzugang vermelden.

Luis Ackermann wurde beim SC Preußen Münster fußballerisch ausgebildet, bevor es ihn in die U17 von Rot-Weiß Ahlen zog. Bei den Ostwestfalen durfte er auch erste Regionalligaerfahrungen sammeln. Insgesamt hat der gebürtige Warendorfer 73 Spiele im Männerbereich absolviert und stand zuletzt im Tor der U23 von Zweitligist SC Preußen Münster.

Torwarttalent Till Härting (18), der in der abgelaufenen Saison 2024/2025 in den Regionalligakader unseres FCC aufrückte, bleibt auch in der kommenden Spielzeit fester Bestandteil des FCC-Kaders sowie dessen Trainingsbetriebes. Er wird jedoch mit Blick auf die für seine weitere Entwicklung dringend benötigte Spielzeit vornehmlich bei der U19 unseres FC Carl Zeiss Jena das Tor hüten.