Neuer Job in Deutschland: Warum Uwe Wolf einen Landesligisten coacht

Nach einem einjährigen Abstecher nach Österreich, wo er als Jugendsportkoordinator beim UFC Hallein tätig war und nebenbei die U16 und U17 coachte, ist Uwe Wolf nun zurück auf der deutschen Fußballbühne. Der ehemalige Bundesliga-Profi hat das Traineramt beim baden-württembergischen Landesliga-Aufsteiger TSV Gaildorf im Landkreis Schwäbisch-Hall übernommen. Warum und wieso? Wir haben bei Uwe Wolf mal nachgehakt...
Seine Tätigkeit zuletzt in Hallein südlich von Salzburg konnte Uwe Wolf von seinem Wohnort Burghausen gut bewältigen. Die 75 Kilometer legte er im Auto in einer Stunde zurück. Das dürfte nun in Gaildorf nicht mehr so einfach werden, denn laut Google Maps liegen zwischen Burghausen und Gaildorf exakt 313 Straßenkilometer. "Es wird dreimal in der Woche trainiert, einmal ist Spiel. Wer mich kennt, weiß, dass ich gerne öfters trainieren würde, aber ich muss mich freilich auch den Gegebenheiten in der Landesliga anpassen. Die Spieler müssen alle arbeiten. Zu den Trainingseinheiten und am Spieltag werde ich in Gaildorf bleiben, an den freien Tagen werde ich natürlich zuhause in Burghausen sein", erläutert Wolf, der den Aufwand gerne in Kauf nimmt: "Ich bin fußballbesessen! Wenn ich etwas mache, dann richtig", schmunzelt "El Lobo", der sich übrigens als einziger deutscher Fußballer mexikanischer Meister nennen darf.
Die Frage, die sich nun natürlich aufdrängt, lautet: Warum verschlägt es Uwe Wolf, der den TSV 1860 München coachte und in der Regionalliga für den SV Wacker Burghausen, den TSV Buchbach, Hessen Kassel und den VfR Aalen an der Linie stand, ausgerechnet in die württembergische Provinz? Der Kultcoach muss ein wenig weiter ausholen: "In meiner Zeit in Aalen habe ich viele nette Leute in der Gegend kennengelernt. Uli Ostertag zum Beispiel ist seitdem ein guter Freund von mir. Er lebt in Gaildorf. Als ich vor 14 Tagen vom Internationalen Trainerkongress in Mainz nach Hause gefahren bin, hat er mich gebeten, beim TSV Gaildorf mal vorbeizuschauen, um eine Trainingseinheit zu machen, freilich in Abstimmung mit Trainer Jochen Herbst. Für ihn war das kein Problem. Von dem Team war ich direkt angetan, alles willige Jungs. Und Wille ist bei mir sehr wichtig."
Nach dem Schnuppertraining reiste Uwe Wolf allerdings ohne große Hintergedanken wieder Richtung Heimat Burghausen. Dann nahmen die Dinge aber einen unvorhergesehenen Verlauf. "Der Verein hat sich für mich überraschend von Jochen Herbst getrennt und ist auf mich zugekommen. Die Verantwortlichen des Vereins um den Sportlichen Leiter Giuseppe Tulino und Abteilungsleiter Marius App Marius haben mich daraufhin in einem vertrauensvollen Gespräch von ihren Planungen überzeugt." Und der langfristige Plan in Gaildorf sieht laut Wolf wie folgt aus: "Der Verein will den langjährigen Spieler Michael Schenke zum Cheftrainer aufbauen. Er wird in meinem Trainerteam dabei sein und soll von meinen Erfahrungen lernen." Mit Alessandro Abruscia steht Wolf zudem ein spielender Co-Trainer zur Seite, den er aus gemeinsamen Zeiten beim VfR Aalen bestens kennt. Bis zur Winterpause ist die Zusammenarbeit zunächst einmal vereinbart. Am Dienstag hat Wolf seine erste Trainingseinheit geleitet. "Der Eindruck ist wirklich gut. Als Aufsteiger gilt es nun primär, die Klasse zu halten", betont Wolf und die Gaildorfer können sich sicher sein: Nur Dienst nach Vorschrift wird es mit "El Lobo" nicht geben. An Leidenschaft für den Fußball wird es sicher nicht mangeln...