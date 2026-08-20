Neuer Job in Deutschland: Warum Uwe Wolf einen Landesligisten coacht Der 59-Jährige steigt beim TSV Gaildorf in Baden-Württemberg ein von Mathias Willmerdinger · Heute, 12:30 Uhr · 0 Leser

Uwe Wolf, hier bei einem Showtraining im niederbayerischen Deggendorf, hat einen neuen Posten in der Landesliga. – Foto: Privat

Nach einem einjährigen Abstecher nach Österreich, wo er als Jugendsportkoordinator beim UFC Hallein tätig war und nebenbei die U16 und U17 coachte, ist Uwe Wolf nun zurück auf der deutschen Fußballbühne. Der ehemalige Bundesliga-Profi hat das Traineramt beim baden-württembergischen Landesliga-Aufsteiger TSV Gaildorf im Landkreis Schwäbisch-Hall übernommen. Warum und wieso? Wir haben bei Uwe Wolf mal nachgehakt...

Seine Tätigkeit zuletzt in Hallein südlich von Salzburg konnte Uwe Wolf von seinem Wohnort Burghausen gut bewältigen. Die 75 Kilometer legte er im Auto in einer Stunde zurück. Das dürfte nun in Gaildorf nicht mehr so einfach werden, denn laut Google Maps liegen zwischen Burghausen und Gaildorf exakt 313 Straßenkilometer. "Es wird dreimal in der Woche trainiert, einmal ist Spiel. Wer mich kennt, weiß, dass ich gerne öfters trainieren würde, aber ich muss mich freilich auch den Gegebenheiten in der Landesliga anpassen. Die Spieler müssen alle arbeiten. Zu den Trainingseinheiten und am Spieltag werde ich in Gaildorf bleiben, an den freien Tagen werde ich natürlich zuhause in Burghausen sein", erläutert Wolf, der den Aufwand gerne in Kauf nimmt: "Ich bin fußballbesessen! Wenn ich etwas mache, dann richtig", schmunzelt "El Lobo", der sich übrigens als einziger deutscher Fußballer mexikanischer Meister nennen darf.





Warum Gaildorf? Die Spur führt nach Aalen...



Die Frage, die sich nun natürlich aufdrängt, lautet: Warum verschlägt es Uwe Wolf, der den TSV 1860 München coachte und in der Regionalliga für den SV Wacker Burghausen, den TSV Buchbach, Hessen Kassel und den VfR Aalen an der Linie stand, ausgerechnet in die württembergische Provinz? Der Kultcoach muss ein wenig weiter ausholen: "In meiner Zeit in Aalen habe ich viele nette Leute in der Gegend kennengelernt. Uli Ostertag zum Beispiel ist seitdem ein guter Freund von mir. Er lebt in Gaildorf. Als ich vor 14 Tagen vom Internationalen Trainerkongress in Mainz nach Hause gefahren bin, hat er mich gebeten, beim TSV Gaildorf mal vorbeizuschauen, um eine Trainingseinheit zu machen, freilich in Abstimmung mit Trainer Jochen Herbst. Für ihn war das kein Problem. Von dem Team war ich direkt angetan, alles willige Jungs. Und Wille ist bei mir sehr wichtig."