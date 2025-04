Neuer Job in der Bundesliga? Sandro Wagner verlässt Nationalmannschaft

Co-Trainer Sandro Wagner verlässt die deutsche Fußball-Nationalmannschaft im Sommer auf eigenen Wunsch. Das teilte der DFB mit. Der ehemalige Coach der SpVgg Unterhaching wird mit mehreren Bundesligisten in Verbindung gebracht.

Frankfurt – Bittere Nachrichten für Julian Nagelsmann und den DFB : Sandro Wagner legt sein Amt als Co-Trainer nach dem Final Four der UEFA Nations League im Sommer nieder und verlässt die Nationalmannschaft. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund am Freitagvormittag (25. April) mit.

„Als Co-Trainer der deutschen Nationalmannschaft zu arbeiten, war und ist eine riesige Ehre für mich. Ich werde immer dankbar für diese Chance sein und bin stolz, dass wir mit einem tollen Trainerteam richtig viel auf den Weg gebracht haben“, wird Wagner in der Mitteilung zitiert. Besonders die Heim-EM werde ihm als „unvergessliches Erlebnis immer in Erinnerung bleiben.“

Nagelsmann und Völler würdigen Wagner: „Hat uns als Person bereichert“

Julian Nagelsmann lobte seinen Co-Trainer in den höchsten Tönen: „Sandro hat unser Team mit seiner Expertise und als Person bereichert. Was als Projekt für die Heim-EM 2024 begann, hat sich zu einer längeren und vertrauensvollen Zusammenarbeit entwickelt, die wir gerne noch gemeinsam mit dem Nations-League-Titel in München abschließen möchten. Ich wünsche Sandro alles Gute für die beruflichen Schritte, die im Anschluss folgen“, erklärte Nagelsmann zu seinem Assistenten.

Ähnlich bewertet Sportdirektor Rudi Völler die bisherige Arbeit des 37-Jährigen. „Sandro hat von Beginn an beim DFB seine ganze Energie eingebracht“, lobte Völler. „In der Zusammenarbeit mit Julian Nagelsmann hat sich Sandro enorm weiterentwickelt. Das Highlight war sicherlich die emotionale Heim-EM im vergangenen Sommer. Am begeisternden Auftritt unserer Mannschaft hatte auch er einen entscheidenden Anteil.“

Wagner auf dem Weg zum Cheftrainer: „Möchte bald den nächsten Schritt gehen“

Wagner wird seit geraumer Zeit als Cheftrainer gehandelt, ist Berichten zufolge bei einigen Bundesliga-Vereinen, darunter wohl auch Borussia Dortmund, heiß begehrt. „Ich möchte bald den nächsten Schritt gehen. Es ist kein Geheimnis, dass es mein großer Wunsch ist, irgendwann selbst als Cheftrainer zu arbeiten“, erklärte Wagner nun in der DFB-Mitteilung. „Mit dem Start meiner Fußballlehrer-Ausbildung im Januar ist mir das immer klarer geworden.“

Diesen Schritt traut auch Nagelsmann seinem Weggefährten der letzten Jahre zu. „Ich kann Sandros Wunsch, Cheftrainer zu werden, persönlich gut nachvollziehen und respektiere seine Entscheidung“, so der Bundestrainer. Völler ergänzte: „Ich bin mir sicher, dass wir Sandro schon bald als Cheftrainer an der Seitenlinie wiedersehen werden. Er wird seinen Weg gehen!“ (LuHa)