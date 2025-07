Neuer Job für Jan Meißner

Aufsteiger Union Klosterfelde holt Jan Meißner als sportlichen Leiter. Das bestätigt der 53-jährige Ex-Mahlsdorf-, SV-Sparta-Lichtenberg- und FSV-Bernau-Funktionär (sportlicher Leiter und Teammanager) gegenüber FuPa Berlin in einem Telefonat:

„Es gab mehrere Angebote, aber am Ende passte das Gesamtpaket. Ich brauche nur eine halbe Stunde von meinem Wohnort. Außerdem präsentiert sich Klosterfelde als ambitionierter Verein.“

Union Klosterfelde startet am 01.08 (20 Uhr) gegen Tennis Borussia Berlin in die neue Oberliga-Saison an einem Freitagabend

Fr., 01.08.2025, 20:00 Uhr SG Union 1919 Klosterfelde Klosterfelde Tennis Borussia Berlin TeBe Berlin 20:00 PUSH

Hier Infos und Daten von der NOFV-Oberliga Nord

Hier das Profil von Jan Meißner

___________

➡ Du hast auch Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung. Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung. Unser System ist selbsterklärend, sollten dennoch Fragen auftauchen, melde dich jederzeit gerne bei uns oder schau schnell in unserem Hilfebereich nach dem betreffenden Thema in der Suche.

💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!

🎥 Du willst die Spiele deines Vereins in Bild oder Video festhalten, um damit die mediale Strahlkraft zu erweitern? FuPa bietet dir dafür die Plattform! Schnappschüsse der Partien können ganz einfach als Bildergalerie hochgeladen werden - je mehr und je hochwertiger die Qualität, desto besser. FuPa.tv bietet außerdem die Möglichkeit, die eigenen Partien zu filmen. Alles was es dazu braucht: Stativ und Handy(kamera)!