Neuer Job für Demirel: Vierte Trainerstation in einem Jahr

SW Neukölln hat einen neuen Cheftrainer verpflichtet. Abdüssamed Demirel übernimmt ab sofort die sportliche Verantwortung beim Berliner Verein. Zuletzt stand Demirel beim Landesligisten SSC Südwest unter Vertrag. Dort war seine Zusammenarbeit allerdings nur von kurzer Dauer. Obwohl er erst Anfang Juni seine Zusage gegeben hatte, trat der Trainer noch vor dem Saisonstart überraschend wieder zurück.

Vor seinem Engagement beim SSC Südwest trainierte Demirel die U19 des SV Tasmania Berlin in der Verbandsliga. Zuvor arbeitete er über mehrere Jahre erfolgreich beim BSV Hürtürkel. Dort führte er die Mannschaft in die Landesliga und prägte den Verein über einen längeren Zeitraum.

SW Neukölln setzt auf Erfahrung

Mit der Verpflichtung setzt SW Neukölln auf einen Trainer, der den Berliner Fußball bestens kennt und bereits mehrfach bewiesen hat, Mannschaften weiterentwickeln zu können. Nun soll Demirel seine Erfahrung bei seiner neuen Station einbringen und den Verein sportlich voranbringen.

Abdüssamed Demirel

DJK SW Neukölln

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