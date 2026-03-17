Neuer Job als Co-Trainer: Fisch verlässt Roding, Mathes den VfB Bach Die beiden Kreisliga-Anwärter TSV Oberisling und ASV Steinach freuen sich über einen höherklassig erfahrenen Akteur von Florian Würthele · Heute, 15:30 Uhr · 0 Leser

Patrick Mathes (links) und Josef Fisch orientieren sich zur kommenden Saison um. – Fotos: Felix Schmautz, Florian Würthele

Abschied nehmen vom jetzigen Klub und Einstieg ins Trainergeschäft: Unter diesem Stern steht der kommende Sommer für Josef Fisch und Patrick Mathes. Der 22-jährige Fisch verlässt am Saisonende den abstiegsbedrohten Landesligisten TB 03 Roding und geht zurück nach Niederbayern – zum aktuellen Kreisklassen-Fünften ASV Steinach. Dort wird der junge Offensivmann künftig als spielender Co-Trainer fungieren.



Dagegen wird Mathes, seit Jahren Leistungsträger beim Süd-Bezirksligisten VfB Bach, mit 35 Jahren seine Fußballschuhe an den Nagel hängen. Das Ende seiner aktiven Spielerkarriere kommt aber keineswegs dem Abschied von der Fußballbühne gleich. Denn zur neuen Saison heuert der ehemalige Landesligaspieler als Co-Trainer beim Regensburger Kreisliga-Anwärter TSV Oberisling an.

Josef Fisch absolvierte für den TB 03 Roding in dieser Saison bisher 21 Landesligaspiele, in denen er sich drei Mal in die Torschützenliste eintragen konnte. Nach einem Jahr werden sich die Wege schon wieder trennen. Der in Bogen wohnhafte Fisch schließt sich dem heimatnahen ASV Steinach (Kreisklasse Straubing) an. Als spielender Co-Trainer wird er in Zukunft Liniencoach Robert Obermeier unterstützen. „Für mich verbinden sich in Steinach zwei Sachen: Einerseits kann ich wieder mit meinen Spezln zusammenspielen, andererseits bekomme ich die Chance, in die Perspektive des Trainers hineinzuschnuppern. Der Kontakt nach Steinach ist seit meiner Jugendzeit nie abgerissen, deshalb hat mich die Anfrage besonders gefreut. Das Gesamtpaket hat einfach gepasst“, sagt der offensive Flügelspieler zu seiner künftigen Aufgabe. In der Vergangenheit sammelte Fisch bereits beim TSV Bogen Landesliga-Erfahrung.



Auch Patrick Mathes wird bald zum ersten Mal ins Trainergeschäft hineinschnuppern. Und zwar als Trainerassistent von Spielertrainer Rudi Pfaffenroth beim TSV Oberisling. Die Süd-Regensburger kämpfen in der aktuellen Spielzeit um den Kreisliga-Aufstieg, überwinterten in der Kreisklasse 2 auf dem zweiten Platz. Ursprünglich hätten die Oberislinger mit Mathes auf dem Feld geplant – als spielender Co-Trainer. Daraus wird jedoch nichts. Der Grund: Nach einer erneuten Knieverletzung vergangenen Herbst und einer anschließender Operation entschloss sich der Verteidiger dazu, seine aktive Karriere am Ende der Saison mit 35 Jahren zu beenden. Zumal sich durch die Geburt seines Sohnes im Vorjahr die Prioritäten ein Stück weit verschoben haben.





Mathes blickt der neuen Aufgabe in Oberisling erwartungsfroh entgegen, sagt gegenüber der „Mittelbayerischen“: „Ich hatte viele interessante Trainer und von jedem von ihnen konnte ich etwas mitnehmen. Ich werde versuchen, alle positiven Erfahrungen zu vereinen und diese in meine Arbeit einzubringen.“ Seit 2019 hält Mathes die Abwehr des Bezirksligisten VfB Bach zusammen, den er bald schweren Herzens verlassen wird. Zuvor kickte er zweimal für den SC Regensburg, für den FC Tegernheim und den ASV Burglengenfeld. Auch 55 Landesliga- und 8 Bayernliga-Einsätze stehen in seiner Vita.