Neuer Innenverteidiger für den Drittligisten

Sadin Crnovršnin wechselt von den Young Boys Bern zum SSV Ulm 1846 Fußball und wird das Trikot mit der Nummer 24 tragen. Der 23-jährige gebürtige Berner spielte in seiner gesamten Jugendzeit für die Young Boys und lief 65 Mal für die U21 des Champions League Teilnehmers auf, in der Schweizer Super League kam er zu zwei Einsätzen.

Für die U19 des Clubs konnte er außerdem in der UEFA Youth League internationale Erfahrung sammeln Seit Januar 2025 war der Innenverteidiger an den FC Will in der 2. Schweizer Liga ausgeliehen, absolvierte 15 Spiele und bereitete zwei Treffer vor.