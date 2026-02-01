Neuer Innenverteidiger für Bergisch Gladbach kommt aus Göttingen!

Der Ligaprimus der Mittelrheinliga, Bergisch Gladbach, reagiert auf Verletzungsausfälle in der Hintermannschaft und verstärkt sich bis Saisonende mit einem neuen Innenverteidiger. Das gab der Sportverein via Instagram bekannt..
Ab sofort wird Kalle Geisenhainer die beste Defensivreihe der Liga verstärken (13 Gegentore) und soll dafür sorgen, dass der Aufstieg in die Regionalliga, in der man zuletzt 20/21 spielte, realisiert wird. Der 20-Jährige kommt aus der Landesliga Braunschweig von der SVG Göttingen und stand in der laufenden Saison in sechs Partien auf dem Feld. Bei der SVG war der körperlich stabile Innenverteidiger stets eine Stütze in der Hintermannschaft. Nun soll er das auch in der Mittelrheinliga erfüllen.
Via Instagram gab der SV Bergisch Gladbach preis: „Aufgrund des ein oder anderen Ausfall haben wir uns im Defensivbereich nach einer zusätzlichen Option umgeschaut. Mit Kalle haben wir einen extrem robusten und defensivstarken Innenverteidiger gefunden, der menschlich perfekt ins Team passt“, so Sportdirektor Christian Schlösser zur Neuverpflichtung.
Tabellarisch hat der SV Bergisch Gladbach aktuell ein Polster von fünf Punkten auf Eintracht Hohkeppel und ist nach 15 Partien noch gänzlich ohne Niederlage (10 Siege, fünf Unentschieden). Der Weg zeigt also Richtung Rückkehr in die Regionalliga. Noch stehen zwei Testspiele an, ehe man zurück in den Ligaalltag kehrt. So trifft der Tabellenführer noch auf Jan Wellem Bergisch Gladbach aus der Bezirksliga und auf die SpVg Porz, dem Ligakonkurrenten. Das erste Ligaspiel findet dann am 22.02 auswärts bei Teutonia Weiden, dem Tabellenvierzehnten, statt. Ein Pflichtsieg.
Für den Ex-Club vom neuen Mann, die SVG Göttingen, geht es in der Liga dann am 01.03 weiter, wenn man auf den TSC Vahdet Braunschweig trifft. Ein richtungsweisendes Spiel, um nicht in den Abstiegsstrudel zu rutschen.