Neuer Innenverteidiger für Bergisch Gladbach kommt aus Göttingen!

– Foto: Michael Schnieders

Der Ligaprimus der Mittelrheinliga, Bergisch Gladbach, reagiert auf Verletzungsausfälle in der Hintermannschaft und verstärkt sich bis Saisonende mit einem neuen Innenverteidiger. Das gab der Sportverein via Instagram bekannt..

Ab sofort wird Kalle Geisenhainer die beste Defensivreihe der Liga verstärken (13 Gegentore) und soll dafür sorgen, dass der Aufstieg in die Regionalliga, in der man zuletzt 20/21 spielte, realisiert wird. Der 20-Jährige kommt aus der Landesliga Braunschweig von der SVG Göttingen und stand in der laufenden Saison in sechs Partien auf dem Feld. Bei der SVG war der körperlich stabile Innenverteidiger stets eine Stütze in der Hintermannschaft. Nun soll er das auch in der Mittelrheinliga erfüllen.

Via Instagram gab der SV Bergisch Gladbach preis: „Aufgrund des ein oder anderen Ausfall haben wir uns im Defensivbereich nach einer zusätzlichen Option umgeschaut. Mit Kalle haben wir einen extrem robusten und defensivstarken Innenverteidiger gefunden, der menschlich perfekt ins Team passt“, so Sportdirektor Christian Schlösser zur Neuverpflichtung.