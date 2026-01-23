Neuer Impuls zur Rückrunde: TSV Deinsen verpflichtet Dennis Martin

Nach einer Phase, in der die 1. Herrenmannschaft des TSV Deinsen interimistisch von Teammanager Sercan Zümrüt und Präsident Norbert Fengler betreut wurde, stellt der Verein zur Rückrunde die Weichen neu. Ab dem 1. Februar übernimmt Dennis Martin die sportliche Verantwortung als Cheftrainer.

Trainerlaufbahn mit Stationen im Hildesheimer Raum

Der 27-Jährige bringt trotz seines jungen Alters bereits mehrere Jahre Erfahrung im Trainerbereich mit. Seine Laufbahn begann Martin 2019 beim damaligen Bezirksligisten SV Newroz, wo er als Co-Trainer tätig war und früh Einblicke in den leistungsorientierten Amateurfußball gewann. In dieser Zeit arbeitete er mit zahlreichen entwicklungsfähigen Spielern und sammelte praktische Erfahrung im Trainings- und Spielbetrieb höherer Ligen.

Nach dem Abschied aus Hildesheim folgte 2023 der Wechsel zum SV Bavenstedt. Auch dort war Martin zunächst als Co-Trainer aktiv, bevor er 2025 den nächsten Karriereschritt ging und die zweite Mannschaft des Vereins als Cheftrainer übernahm. Damit sammelte er erstmals umfassende Erfahrung in der alleinigen sportlichen Verantwortung.