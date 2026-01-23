Neuer Impuls zur Rückrunde: TSV Deinsen verpflichtet Dennis Martin

Nach einer Phase, in der die 1. Herrenmannschaft des TSV Deinsen interimistisch von Teammanager Sercan Zümrüt und Präsident Norbert Fengler betreut wurde, stellt der Verein zur Rückrunde die Weichen neu. Ab dem 1. Februar übernimmt Dennis Martin die sportliche Verantwortung als Cheftrainer.
Der 27-Jährige bringt trotz seines jungen Alters bereits mehrere Jahre Erfahrung im Trainerbereich mit. Seine Laufbahn begann Martin 2019 beim damaligen Bezirksligisten SV Newroz, wo er als Co-Trainer tätig war und früh Einblicke in den leistungsorientierten Amateurfußball gewann. In dieser Zeit arbeitete er mit zahlreichen entwicklungsfähigen Spielern und sammelte praktische Erfahrung im Trainings- und Spielbetrieb höherer Ligen.
Nach dem Abschied aus Hildesheim folgte 2023 der Wechsel zum SV Bavenstedt. Auch dort war Martin zunächst als Co-Trainer aktiv, bevor er 2025 den nächsten Karriereschritt ging und die zweite Mannschaft des Vereins als Cheftrainer übernahm. Damit sammelte er erstmals umfassende Erfahrung in der alleinigen sportlichen Verantwortung.
Dem Engagement in Deinsen gingen intensive Gespräche zwischen dem neuen Trainer und dem Vereinsmanagement voraus. In engem Austausch mit Teammanager Sercan Zümrüt einigte man sich schließlich auf einen Wechsel zur Rückrunde. Der Verein setzt dabei bewusst auf einen Trainer, der sowohl moderne Trainingsansätze als auch Kenntnisse aus unterschiedlichen Spielklassen mitbringt.
Mit Dennis Martin verbindet der TSV Deinsen die Hoffnung auf frische Ideen und eine Weiterentwicklung des Teams. Seine Erfahrung aus höheren Ligen und der Umgang mit verschiedenen Spielertypen sollen der Mannschaft in der zweiten Saisonhälfte neue Impulse geben. Verein und Mannschaft blicken entsprechend optimistisch auf die Rückrunde und die Zusammenarbeit mit dem neuen Trainer.