Neuer Impuls im Abstiegskampf: Loek Swarts übernimmt in Rhede

– Foto: SuS Rhede

Der SuS Rhede reagiert auf die sportlich schwierige Lage und setzt im Saisonendspurt auf einen Trainerwechsel. Mit Loek Swarts soll der Klassenerhalt noch gelingen.

Zum Saisonendspurt hat der SuS Rhede mit Loek Swarts einen neuen Trainer verpflichtet. In einer sportlich angespannten Situation erhofft sich der Verein frische Impulse, neue Ideen und zusätzliche Motivation, um den Klassenerhalt zu sichern.

Die Ausgangslage ist herausfordernd: Rhede steht mit 12 Punkten aus 17 Spielen auf Tabellenplatz 13. Der letzte Sieg datiert vom 19. September 2025, als der Tabellenletzte aus Papenburg bezwungen wurde.

Gleichzeitig verabschiedet sich der Verein vom bisherigen Trainerteam um Oliver Niesmann, Jan Neuenstein und Tobias Rave. Der Klub bedankt sich für deren Engagement und geleistete Arbeit und wünscht ihnen für die Zukunft alles Gute.

Noch in der vergangenen Saison hatte der SuS Rhede mit dem Gewinn des Kreispokals im Emsland einen Erfolg gefeiert.

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