Neuer Impuls für Oberligisten: Oliver Richter ergänzt Trainerteam

Die SG Union 1919 Klosterfelde stellt die Weichen für die sportliche Zukunft. Mit Oliver Richter stößt ein erfahrener Co-Trainer zur Oberliga-Mannschaft, der den Fußball in Brandenburg und im NOFV-Gebiet aus vielen Perspektiven kennt. Die Erweiterung des Trainerteams ist ein klares Signal für Entwicklung, Stabilität und neuen Schwung in einer Phase, in der Vorbereitung und Planung besondere Bedeutung haben.

Ein Trainer mit breitem Erfahrungsschatz Oliver Richter bringt eine lange und vielseitige Trainerlaufbahn mit nach Klosterfelde. Seine bisherigen Stationen führten ihn durch verschiedene Spielklassen, darunter die NOFV-Oberliga Nord, die Brandenburgliga sowie die Landesliga Süd. Über Jahre hinweg sammelte er Erfahrung in verantwortungsvollen Positionen und lernte unterschiedliche sportliche Rahmenbedingungen kennen.

Verstärkung für Oberligisten Die SG Union Klosterfelde hat ihr Trainerteam gezielt verstärkt. Oliver Richter übernimmt ab sofort die Funktion des Co-Trainers. Der Verein setzt damit auf zusätzliche fachliche Kompetenz an der Seitenlinie. Richter arbeitet künftig eng mit Cheftrainer Lucio Geral zusammen, der bereits zuvor neu ins Amt gekommen war. Die personelle Ergänzung soll frische Impulse setzen und die tägliche Trainingsarbeit intensivieren.

Jüngste Stationen im Überblick

Zuletzt war Richter beim SV Germania Schöneiche tätig. In der laufenden Saison 2025/26 arbeitete er dort in der Brandenburgliga und erreichte eine Bilanz von vier Siegen, zwei Unentschieden und acht Niederlagen. Zuvor stand er in der Spielzeit 2024/25 beim SV Grün-Weiss Ahrensfelde in der NOFV-Oberliga Nord an der Seitenlinie, wo fünf Siege, sechs Unentschieden und 18 Niederlagen zu Buche standen.

Erfolgreiche Phasen in Ahrensfelde

Bereits in den Jahren davor war Richter in Ahrensfelde tätig. In der Saison 2023/24 führte er das Team in der Brandenburgliga zu 24 Siegen, sechs Unentschieden und lediglich zwei Niederlagen. Auch in der Spielzeit 2022/23 konnte er mit 17 Siegen, fünf Unentschieden und acht Niederlagen eine stabile Saisonbilanz vorweisen.

Weitere Stationen im nordostdeutschen Fußball

In der Saison 2021/22 trainierte Richter Schöneiche in der Landesliga Süd Brandenburg und kam dort auf 24 Siege, drei Unentschieden und zwei Niederlagen. Zuvor sammelte er beim FC Strausberg Erfahrung in der NOFV-Oberliga Nord in den Spielzeiten 2019/20 und 2020/21. Darüber hinaus war er über mehrere Jahre beim TuS 1896 Sachsenhausen in der Brandenburgliga aktiv und arbeitete dort von 2015 bis 2020 kontinuierlich als Trainer.

Zusammenarbeit mit Lucio Geral

Mit Lucio Geral als Cheftrainer und Oliver Richter als Co-Trainer setzt die SG Union Klosterfelde auf eine Kombination aus neuer Struktur und großer Erfahrung. Die Zusammenarbeit soll dazu beitragen, Abläufe zu festigen und die Mannschaft sportlich weiterzuentwickeln. Die Verantwortung wird dabei auf mehrere Schultern verteilt, was dem Team zusätzliche Stabilität geben soll.

Vorbereitung mit Rückschlägen

Die aktuelle Vorbereitungsphase wurde zuletzt durch äußere Umstände erschwert. Das für morgen angesetzte Testspiel zwischen der SG Union 1919 Klosterfelde und den Füchsen Berlin ist witterungsbedingt bereits abgesagt worden. Damit entfällt eine geplante sportliche Standortbestimmung, was den Fokus noch stärker auf die Trainingsarbeit lenkt.

Blick nach vorn

Trotz der abgesagten Partie richtet sich der Blick in Klosterfelde nach vorne. Die Verpflichtung von Oliver Richter als Co-Trainer ist ein deutliches Zeichen für den Anspruch des Vereins, sich strukturell und sportlich weiterzuentwickeln. Mit Erfahrung, Engagement und neuer Energie soll der Oberligist auf die kommenden Aufgaben vorbereitet werden.