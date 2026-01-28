Neuer Impuls für die kommende Runde bei der SG Ihringen-Wasenweiler

Die SG Ihringen-Wasenweiler und Trainer Marcel Kobus werden zum Ende der laufenden Saison getrennte Wege gehen. Nach zwei Jahren der Zusammenarbeit wurde in einem gemeinsamen Gespräch im Winter entschieden, das Traineramt über die aktuelle Spielzeit hinaus nicht fortzuführen.

Der Verein bedankt sich bereits jetzt ausdrücklich bei Marcel Kobus für seinen großen Einsatz sowie seine stets engagierte und akribische Arbeit und wünscht ihm für seinen weiteren sportlichen und persönlichen Weg alles Gute.

Die SG Ihringen-Wasenweiler blickt nun nach vorne und sucht nach einem neuen Trainer, um einen frischen Impuls für die kommende Runde zu setzen. Erste Gespräche sind bereits im Gange. Interessierte (Spieler-)Trainer können sich gerne unter info@vfrihringen.de melden.