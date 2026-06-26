Neuer Impuls für den Oberliga-Aufsteiger: Tehua wechselt nach Schwerin

– Foto: Imago

Der FC Mecklenburg Schwerin bastelt nach dem Aufstieg in die NOFV-Oberliga Nord intensiv am Kader für die neue Spielzeit. Mit Christ-David Tehua stößt ein dynamischer und ehrgeiziger Akteur zum Team, der für neue Impulse im Spiel des Aufsteigers sorgen soll.

Der Sprung in die NOFV-Oberliga Nord ist geschafft, doch der FC Mecklenburg Schwerin ruht sich nicht auf dem Erfolg aus. Für die kommende Saison verstärkt sich der Aufsteiger mit Christ-David Tehua. Der vielseitig einsetzbare Spieler, dessen Rufname David lautet, wechselt nach Schwerin und bringt trotz seines jungen Alters bereits wertvolle Erfahrungen aus dem Hamburger Fußball mit. Zuletzt war er für den SV Börnsen aktiv, wo er sich als torgefährlicher und dynamischer Spieler empfehlen konnte.

Mit Tempo und Teamgeist zum Erfolg

Die Erwartungen an den Neuzugang sind spürbar groß, denn er bringt wichtige Qualitäten mit nach Schwerin. Mit seiner Athletik, seinem Tempo und seiner Bereitschaft, für die Mannschaft zu arbeiten, soll David dem Spiel des FCM zusätzliche Impulse verleihen. Zudem erhoffen sich die Verantwortlichen, dass seine Verpflichtung den Konkurrenzkampf im Kader weiter belebt.

Große Wertschätzung

Die Freude über den geglückten Transfer ist auf Führungsebene deutlich spürbar. In der Pressemitteilung des Vereins äußert sich Johannes Rathsack, Vizepräsident des FC Mecklenburg Schwerin, wie folgt zu dem Neuzugang: „David ist ein Spieler, den wir schon länger beobachtet haben. Er bringt viele Eigenschaften mit, die wir für unseren Kader gesucht haben. Neben seinen sportlichen Qualitäten hat er uns vor allem durch seine Einstellung überzeugt. Er ist ehrgeizig, lernwillig und passt menschlich hervorragend in unsere Mannschaft. Wir freuen uns sehr, dass er sich für den FCM entschieden hat.“

Voller Fokus auf die anstehende Vorbereitung

Auch bei dem Neuzugang selbst ist die Vorfreude auf das neue Kapitel in Mecklenburg unübersehbar. In der Pressemitteilung des Vereins wird David Tehua komplett mit den Worten zitiert: „Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung beim FC Mecklenburg Schwerin. Die Gespräche mit den Verantwortlichen haben mir von Anfang an ein gutes Gefühl gegeben. Der Verein hat klare Ziele und ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass wir als Mannschaft erfolgreich sind. Jetzt freue ich mich auf die Saisonvorbereitung und auf dem Platz alles für den FCM zu geben.“