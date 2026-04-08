„Neuer Impuls" – ASV Glonn trennt sich von Trainer Kosta Fotiadis Trainerwechsel beim Herren-Kreisklassisten ASV Glonn von Olaf Heid · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser

Der ASV Glonn (blau) trennte sich von seinem Trainer. – Foto: SRO

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Der Tabellen-Letzte hofft auf neue Impulse im Abstiegskampf. Alexander Niedermayer übernimmt ab sofort die Mannschaft.

Herren-Kreisklassist ASV Glonn will alles unternehmen, um den Klassenerhalt doch noch zu bewerkstelligen. Wie die Fußballsparte um Leiter Jakob Stefer mitteilte, hat man am Osterwochenende „einvernehmlich die Zusammenarbeit mit Trainer Kosta Fotiadis beendet“. Laut Stefer habe man sich in einem „offenen, vertrauensvollen und konstruktiven Gespräch gemeinsam darauf verständigt, die Zusammenarbeit mit sofortiger Wirkung zu beenden“. Denn, so die Erläuterung der ASV-Führung, die Mannschaft befände sich acht Spieltage vor dem Saisonende „in einer sportlich herausfordernden Situation“. Glonn trägt die rote Laterne und weist bereits sechs Zähler Rückstand auf den Abstiegs-Relegationsrang auf, den derzeit der TSV Haar belegt.

„Vor diesem Hintergrund sind Vereins- und Abteilungsleitung zu der Einschätzung gelangt, dass ein neuer Impuls auf der Trainerposition möglicherweise zusätzliche Kräfte freisetzen und eine Aufbruchstimmung innerhalb der Mannschaft erzeugen kann, um die Chancen auf den Klassenerhalt zu erhöhen“, betonte Jakob Stefer in einer ASV-Pressemitteilung. „Die Entscheidung wurde im gegenseitigen Einvernehmen getroffen und ist Ausdruck eines gemeinsamen Verantwortungsbewusstseins gegenüber der aktuellen Situation des Vereins.“ Beide Seiten würden diesen Schritt mit der Hoffnung verbinden, „der Mannschaft neue Energie zu geben und die verbleibenden Spiele erfolgreich zu gestalten“. Der Verein betonte jedoch ausdrücklich, „dass diese Entscheidung keinerlei Abstriche an der hervorragenden Arbeit von Kosta Fotiadis“ bedeute. „Manchmal läuft es nicht und dann ist der Trainer der Leidtragende.“