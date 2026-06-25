Neuer Impuls an der Seitenlinie

– Foto: FC Körle

Der FC Körle 69 hat eine zentrale Personalentscheidung für die Zukunft getroffen. Wie der Kreisoberligist in seinen sozialen Medien mitteilte, wird Demet Şeker neuer Cheftrainer der ersten Mannschaft. Der Verein stellt damit frühzeitig die Weichen für die kommende Spielzeit und verbindet die Verpflichtung mit der Hoffnung, an erfolgreichere Zeiten anzuknüpfen.

Şeker zeigte sich nach den Gesprächen mit den Verantwortlichen voller Vorfreude auf seine neue Aufgabe. „Die Gespräche mit der sportlichen Leitung waren einfach top und unsere Vorstellungen passen super zusammen“, wird der neue Trainer in der Vereinsmitteilung zitiert. Der FC Körle sei „ein Topverein, an dessen starke Vergangenheit wir gemeinsam wieder anknüpfen wollen“.

Auch die sportliche Leitung zeigte sich zufrieden mit der Lösung. Patrick Misiak erklärte: „Der FC Körle freut sich auf den gemeinsamen Weg mit Demet. Er bringt nicht nur fachliche Kompetenz mit, sondern passt auch menschlich hervorragend zu unserem Verein. Gemeinsam wollen wir die Mannschaft weiterentwickeln und die nächsten Schritte erfolgreich gestalten.“