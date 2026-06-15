Neuer Impuls an der Seitenlinie

– Foto: SBV 07 Kassel

Der SBV 07 Kassel hat eine zentrale Personalentscheidung für die sportliche Zukunft getroffen. Wie der Verein in seinen sozialen Medien mitteilte, übernimmt Alexander „Alex“ Müller künftig die Rolle des Spielertrainers beim A-Ligisten. Der erfahrene Offensivspieler wechselt vom FV Felsberg/Lohre/Niedervorschütz zu den Blau-Gelben.

Mit Müller gewinnt der SBV nicht nur einen weiteren Akteur für den Platz, sondern zugleich eine Führungspersönlichkeit für die Seitenlinie. Der Verein verweist in seiner Mitteilung auf die große Erfahrung, die der neue Spielertrainer im nordhessischen Fußball gesammelt hat. Über viele Jahre hinweg war Müller in der Verbandsliga aktiv, zudem kam er auch in der Hessenliga zum Einsatz.

Sportlich steht der Zugang für Torgefahr, Spielverständnis und Präsenz in der Offensive. Darüber hinaus hebt der SBV 07 Kassel vor allem die Persönlichkeit des Neuzugangs hervor. Müller gelte als Teamplayer, der mit Leidenschaft, Ehrgeiz und positiver Ausstrahlung auf und neben dem Platz vorangehe.