Neuer Impuls an der Seitenlinie

Beim FSV Wacker 90 Nordhausen kommt es zu Veränderungen im Trainerstab der ersten Männermannschaft. Wie der Verein am Mittwochabend mitteilte, wurden Cheftrainer Lars Stolberg und Co-Trainer Ingo Görke nach den jüngsten Ergebnissen in der Thüringenliga und im Landespokal von ihren Aufgaben entbunden.

„Nach zwei Unentschieden und vier Niederlagen in der Thüringenliga braucht es jetzt neue Impulse – auch von der Seitenlinie“, heißt es in der offiziellen Mitteilung des Vereins. Die Entscheidung sei nach „intensiven Gesprächen“ der sportlichen Verantwortlichen getroffen worden. Nach sechs Spielen steht der FSV Wacker 90 Nordhausen auf dem letzten Tabellenplatz der Thüringenliga. Vier Niederlagen und zwei Unentschieden stehen noch zu Buche. Der Traditionsverein wartet damit noch auf die ersten drei Punkte.

Die Mannschaft wird künftig von Stefan Wilke trainiert. Wilke war im Sommer zum Verein gestoßen und betreute bislang die A-Junioren des FSV Wacker 90 Nordhausen. Zu seinen bisherigen Stationen zählen unter anderem der SC Göttingen 05, der 1. SC 1911 Heiligenstadt, KSV Hessen Kassel sowie Eintracht Braunschweig. Zudem war er als Ausbilder im Kreis Göttingen/Osterode für die Trainer-C-Lizenz tätig.