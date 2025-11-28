Neuer Hingucker macht Borussia Veen stolz

Sie ist jetzt ein echter Hingucker, die Betonwand auf der Sportanlage des Bezirksligisten Borussia Veen. Ein Graffiti-Sprayer aus der Umgebung hat sie verschönert. Nun prangt auf der 14 Meter breiten und zwei Meter hohen Prallwand, an der Spieler aus den Jugend- und Senioren-Mannschaften regelmäßig trainieren, der Kopf einer Krähe, das Vereinslogo und der Schriftzug „Borussia“. Auch die Bezirksliga-Kicker, die am Sonntag zum drittletzten Meisterschaftsspiel in diesem Jahr erneut nach Bocholt fahren müssen, sind begeistert. „Das ist schon eine coole Sache“, sagt Kapitän Ken Klemmer.
Überhaupt sind sie in dem Dorfklub ziemlich stolz auf die Passwand. „Die ist um Umkreis schon einmalig. So eine Möglichkeit fürs Individualtraining gibt’s sonst nur in den Nachwuchsleistungszentren der Bundesliga-Vereine wie beim MSV Duisburg oder Borussia Mönchengladbach“, weiß Jugendobmann Stefan Maas. Er hatte die Idee, die grauen L-Steine von einem Profi besprühen zu lassen.
Aktuell nutzt vor allem David Höptner nach seinem Knöchelbruch die Wand auf dem Weg zurück ins Mannschaftstraining. Derweil muss sich Michael Keisers weiter gedulden. Sein Comeback verschiebt sich, weil das Knie nach dem Kreuzbandriss noch instabil ist. „Er wird es leider nicht zum Start der Wintervorbereitung am 4. Januar schaffen“, so Klemmer, der mit der Borussia an diesem Sonntag, 15 Uhr, beim TuS Stenern aufläuft. Die Bocholter haben als Tabellensiebter zwei Punkte mehr auf dem Konto als die Krähen.
Die Veener beenden die erste Saisonhälfte übrigens schon am Samstag, 13. Dezember. Die letzte Partie in diesem Jahr bei der SGE Bedburg-Hau wird auf Wunsch des Gegners vorgezogen. Anstoß ist um 16 Uhr. Davor steht noch Derby gegen den TuS Xanten an. Die Borussia empfängt die Fürstenberg-Fußballer am 7. Dezember um 14.15 Uhr.
Fünf Testspiele wurden in der Winter-Vorbereitung vereinbart. Erster Gegner auf heimischem Kunstrasen ist am 11. Januar, 15 Uhr, der 1. FC Kleve aus der Oberliga. Die weiteren Termine: 14. Januar gegen den SV Spellen (19.30 Uhr), 18. Januar beim SV Bislich (15 Uhr), 21. Januar gegen Dinslaken 09 (19.30 Uhr), 25. Januar beim SV Vrasselt (15 Uhr).