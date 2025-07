Neuer Herren-Trainer beim SCPP kommt vom Frauenteam – sein Sohn wechselt in die Bezirksliga

Am Saisonende hatte sich der SCPP nach einer Spielzeit von Florian Beck getrennt. „Wir waren sehr froh, dass er es letztes Jahr kurzfristig übernommen hat und sind im Guten auseinandergegangen“, so der zweite Abteilungsleiter. Die Mannschaft habe aber einen neuen Impuls gebraucht. „Wir haben dann einen externen Trainer gesucht, aber aus verschiedenen Gründen keinen gefunden“, erklärt Flath. Letztlich verfuhr der SCPP frei nach dem Goethe-Gedicht „Erinnerung“, in dem es heißt: „Willst du immer weiter schweifen? Sieh, das Gute liegt so nah.“ Oder mit anderen, Flaths Worten: „Das hat sich dann eben so ergeben.“

Dass improvisierte Lösungen keineswegs immer die Schlechtesten sein müssen, dafür ist der Fußball, egal ob im Profi- oder Amateurbereich, reich an Beispielen. So wurde etwa Jürgen Klopp 2001 beim 1. FSV Mainz 05 über Nacht vom Spieler zum Trainer – der Rest der Geschichte ist bekannt. Flath ist guter Dinge, dass es mit ihm und der Mannschaft funktionieren wird. „Ich glaube, ein Vorteil ist, dass ich die Jungs ganz gut kenne. Ich denke, dass wir etwas erreichen können“, sagt der 50-Jährige.