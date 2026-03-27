Neuer Hauptsponsor des VfB Goldenstädt

Das landwirtschaftliche Großunternehmen Hof Karp aus Kraak unterstützt künftig den VfB Goldenstädt als neuer Hauptsponsor. Am heutigen Freitag trafen sich Unternehmenschef Christian Karp und Maik Kaiser, Vorstandsvorsitzender des VfB Goldenstädt, zu einem Gespräch.

Dabei wurde die hervorragende Vereins- und Nachwuchsarbeit des Vereins lobend hervorgehoben. Herr Karp betonte, wie wichtig ihm die Förderung des regionalen Sports sei. Neben der finanziellen Unterstützung wurden zukünftige Projekte sowie weitere Investitionen in die Infrastruktur der Sportanlagen in Goldenstädt besprochen.

Aktuell sind über 140 Kinder und Jugendliche sowie rund 80 Herren im Trainings- und Spielbetrieb des VfB und der SG Rastow/Goldenstädt aktiv. Das Unternehmen Hof Karp bietet zudem verschiedene Ausbildungsberufe an – ein wertvoller Beitrag, um Jugendlichen aus der Region attraktive Berufsperspektiven zu eröffnen. Dank der vielfältigen Betriebszweige von Hof Karp gibt es eine breite Auswahl an Ausbildungsfeldern.