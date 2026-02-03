Neuer Hauptsponsor des VfB Goldenstädt:

Der VfB Goldenstädt kann mit Freude verkünden, dass das regionale Unternehmen MIS Mecklenburger Industrieservice GmbH aus Rastow OT Fahrbinde ab sofort als neuer Hauptsponsor fungiert. In einem konstruktiven Gespräch einigten sich Geschäftsführer René Wenzel und Maik Kaiser, der Vorstandsvorsitzende des VfB, darauf, das bestehende Sponsoring deutlich auszubauen.

Mit dieser Partnerschaft wird MIS seine Sichtbarkeit im Paul Büttner Stadion erheblich erhöhen. Dazu gehören Werbetafeln, an der Anzeigetafel, Textilsponsoring sowie Trikotsponsoring. Auch die digitale Präsentation auf Vereinsbriefbögen, Instagram, Facebook und der Website wird ausgebaut. Dieses Sponsoring verdeutlicht das Vertrauen, dass das Unternehmen in die Arbeit des Vereins setzt.

René Wenzel, selbst Sportler, ist sich der Herausforderungen kleiner Vereine bewusst und ist bestrebt, den regionalen Nachbarsverein zu unterstützen und zu stärken. Besonders die Kinder- und Jugendarbeit liegt ihm am Herzen. Aktuell spielen und trainieren 137 Kinder und Jugendliche in den Nachwuchsmannschaften der SG Rastow/Goldenstädt. Bei den Herrenmannschaften sind es 78 aktive Spieler in der ersten und zweiten Herrenmannschaft sowie im Bereich der Alten Herren. Der Verein wächst stetig, und da ist es von großer Bedeutung, einen starken Partner wie MIS an seiner Seite zu haben.

Über das Unternehmen MIS Mecklenburger Industrieservice GmbH

Das Unternehmen MIS ist Ihr kompetenter Partner für Stahl- und Metallbau in Mecklenburg-Vorpommern, strategisch zwischen Hamburg und Berlin gelegen und direkt am Autobahnkreuz A14/A24. Dies ermöglicht:

- Tempo: Schnelle Fertigung, Instandhaltung und Lieferung.

- Produktionssicherheit: Durch unser Slot-Management garantieren wir pünktliche Produktionsstarts und stabile Abläufe.

- Sicherheit: Unsere zertifizierten Mitarbeiter sind stets geschult und arbeiten qualitätsbewusst - unsere Teile werden unter anderem durch Eindringprüfung (PT) getestet.

- Rundum-Service: Wir bieten Logistik, Pulverbeschichtung, Korrosionsschutzlösungen und Industriereinigung aus einer Hand.

- Kleine Schnittstellen: Ein Ansprechpartner, kurze Wege und somit keine Missverständnisse.

Von der Planung über die Konstruktion und Fertigung bis hin zu Wartung und Instandhaltung – MIS sorgt dafür, dass Ihr Produktionsablauf sicher und reibungslos verläuft. Unser Leistungsangebot umfasst individuelle Stahl- und Metallbaulösungen von A bis Z, darunter:

- Zuschnitt, Abkantung und Verarbeitung von Stahl und Aluminium (bis 4/5 mm)

- Anfertigung von Auffangwannen nach StawaR

- Schweiß- und Vorrichtungsbau sowie Sonderkonstruktionen

- Plasmabrennschneiden bis 10/20 mm - VA/Stahl

- Instandhaltung, Wartung und Reparatur von Anlagen

- Einrichtung von Produktionslinien und Maschinenverlagerungen

Wir heißen MIS Mecklenburger Industrieservice GmbH herzlich willkommen beim VfB Goldenstädt und bedanken uns für das Vertrauen in unsere ehrenamtliche Vereinsarbeit!