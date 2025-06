Neuer Hajduk-Coach war Erstliga-Spieler in Kroatien

Wiesbaden. So eine Saison möchten die Fußballer des SV Hajduk in der Wiesbadener Kreisoberliga nicht mehr erleben. Am Ende stand das Team nur vor dem SC Klarenthal und dem SC Kohlheck. Jenen beiden Clubs, die ihre Teams zurückgezogen hatten. Und weil es aus der Gruppenliga keinen Wiesbadener Absteiger gab, sind die Kroaten als verkappter Letzter mit 24-Punkten und einem Torverhältnis von 75:125 dringeblieben.

Mit Blick auf 2025/26 wird sich jetzt einiges ändern. Mit Milan Pavličić wurde ein neuer Coach verpflichtet, der seit 2021 bei Fortuna Mombach gearbeitet hat. Und als spielender Co-Trainer bereits auf eine Zeit bei Hajduk zurückblickt. Seinerzeit auch in der Saison des Aufstiegs unter Josip Zeravica in die A-Liga. Zeljko Novak, beim SVH in der sportlichen Leitung der Mann für alle organisatorischen Fälle, weiß um die Qualitäten des neuen Trainers. Pavličić, in der ersten kroatischen Liga für NK Osijek auch im früheren Uefa-Cup am Ball, war als Coach durchaus umworben, entschied sich letztlich für die Rückkehr zu Hajduk.

Darüber ist Novak sehr froh. Keinesfalls will er das unbefriedigende Abschneiden der Saison 2024/25 an Darko Milicic festmachen, der als Trainer-Novize von der SGN Diedenbergen gekommen war. Und nun nach einer Bedenkzeit zugesagt hat, in Zukunft die zweite Mannschaft des SV Hajduk zu übernehmen, die als stabiler C-Liga-Unterbau im Gefüge des auf dem Kloppenheimer Kunstrasen heimischen Clubs mit größerer Bedeutung etabliert werden soll. Nunmehr mit eigenem Trainer. „Die Saison in der Kreisoberliga war aufgrund einiger Ausfälle, auch durch die Verletzungen der Winterzugänge, schwierig. Wir konnten nie in der gleichen Formation spielen. Darko ist ein feiner Kerl, der zu uns passt“, freut sich Novak, dass der langjährige Diedenberger Goalgetter dem SVH in anderer Rolle verbunden bleibt.

Ivan Boras bleibt spielender Co-Trainer

Was die Hajduk-Erste angeht, bleibt Ivan Boras (13 Saisontore) Co-Trainer. Nach Marko Puljic (19) der zweitbeste Schütze der vergangenen Runde. Bei Puljic ist kürzlich noch ein notwendiger Eingriff am Knie erfolgt. Zeljko Novak ist guter Dinge, dass der Torjäger zur neuen Runde wieder richtig auf Touren kommt. Mit etwa sechs Zugängen – die Namen möchte Novak noch nicht nennen – soll sich die künftige Kreisoberliga-Formation fernab der hinteren Zone platzieren, was den ohnehin schon guten Heimspiel-Zuschauer-Zuspruch noch steigern könnte. Einhergehend strebe man „auf jeden Fall auch eine Verjüngung an“, erläutert Novak. A Lizenz-Inhaber Milan Pavličić soll diese Ziele unter einen Hut bringen. Wo doch der Verein auch zum Sprungbrett werden kann. Vlado Barbaric, 2024 zu Verbandsligist RW Hadamar gewechselt, untermauerte dies gleich mit 30 Einsätzen und 22 Toren für Hadamar.