Neuer Goalie für Dietikon - Baden holt Verstärkung aus Zypern

Alles auf einen Blick: Die Wechsel der Gruppe 3 in der 1. Liga werden laufend aktualisiert.
AC Taverne
Trainer: Dagoberto Carbone
Zugänge: Jonathan Sabbatini (AC Bellinzona), Christian Bianchi (FC Schaffhausen II), Fabio Notareschi (FC Schaffhausen II), Federico Ivanaj (FC Schaffhausen II), Gabriele Stival (FC Schaffhausen II), Luca Solzi (FC Schaffhausen II), Luca Rossetto (FC Schaffhausen II), Maksim Novoselskiy (FC Schaffhausen II), Vladimir Pecherskyy (FC Schaffhausen II), Federico Cecchinato (FC Schaffhausen II), Arthur Bandeira Diniz (FC Paradiso), Matthias Solerio (AC Mestre/ITA), Armando Rexhepaj (SV Bergisch Gladbach 09/DEU), Ivan Ivanaj (FC Schaffhausen II), Fabio Festa (Vedeggio Calcio), Alessandro Bizzarri (FC Schaffhausen)
Abgänge: Tiziano Villa (FC Malcantone), Yanick Guerchadi (FC Malcantone), Manuel Binetti (Vedeggio Calcio), Francesco Fontana (Vedeggio Calcio), Dušan Cvetković (FC Malcantone), Asti Aziz Jimmy Tchaoule (FC Collina d'Oro), Tommaso Mangiarotti (US Giubiasco), Riccardo Bini (FC Mendrisio), Lorenzo Rosa (FC Collina d'Oro), Angelo Francesco Carpani (FC Paradiso), Nicolo Abazi (FC Paradiso), Matteo Dubini (FC Mendrisio), Michael Kabamba (FC Locarno), Giovanni Italo (FC Locarno), Samuele Bengondo (Grasshopper Club Zürich II), Luigi Moccetti (FC Red Star Zürich), Agustin Rojo Acosta (Italien), Gentijan Dujaka (FC Gambarogno), Vittorio Vitulli (FC Mendrisio)
FC Baden
Trainer: Genesio Colatrella
Zugänge: Lars Hunn (SC Kriens), Sian Dzelili (FC Aarau U19), Ensar Huruglica (KF Drita/KOS), Fabrice Suter (FC Tuggen), Higor Kolua (FC La Chaux-de-Fonds), Fabio Capone (SC Cham), Kristijan Stankovic (FC Aarau U19), Nathan Mbengi (EN Paralimniou/ZYP)
Abgänge: Kevin Iodice (FC Thalwil), Leon Gjikollaj (FC Thalwil), Nicolas Herter (FC Seefeld), Francisco Rodriguez (FC Kosova), Nicola Peter (FC Wohlen), Patrik Gjidoda (FC Solothurn), Thoma Monney (FC Biel-Bienne), Mirco Mazzeo (FC Stade Nyonnais), Samuel Kasongo (Yverdon Sport FC), Kedus Haile-Selassie (FC Wil), Fabio Solimando (FC Weesen), Mathis Holcbecher (Etoile Carouge FC), Simon Zalokar (FC Aarau), Adin Sljivar (FC Rotkreuz)
FC Collina d'Oro
Trainer: Vitor de Jesus Dos Santos, Andrea Lanza
Zugänge: Asti Aziz Jimmy Tchaoule (AC Taverne), Lorenzo Rosa (AC Taverne), Mattia Bragagnolo (FC Emmenbrücke), Manuel Cuoco (Team Ticino U17), Sheb Khalid Derbali (Costa Orientale Sarda/ITA)
Abgänge: Marko Rajkovacic (Eintracht Braunschweig II/DEU), Luca Giunti (Rücktritt)
FC Dietikon
Trainer: Daniel Tarone
Zugänge: Salah Kermi (FC Wil II), Leonardo Beuggert (FC Rapperswil-Jona 1928 AG II), Luis Mestre (FC Schötz), Berna Baldeh Baldeh (APD Leonfortese/ITA), Freddy M'Biye (FC Pratteln), Dennis Aberia (FC Thalwil), Marvin Assane (FC Rotkreuz), Jeffry Kiabonga Kikanda (FC Rotkreuz), Petar Ugljesic (FC Neuenhof), Raoul Tarone (FC Dietikon II), André Imfeld (SC Buochs)
Abgänge: Danijel Stefanovic (FC Oetwil-Geroldswil), Fabio Rodriguez Medina (FC Oetwil-Geroldswil), Michele Pepe (SV Höngg), Tariq Blake (FC Zürich II), Dragos-Marian Mucuta (Dunarea Calarasi/RUM), Biyarrit Luisoni (Grasshopper Club Zürich II), Leandro Di Gregorio (?), Marko Krunic (?), David Dodaj (SV Höngg)
FC Freienbach
Trainer: Stefan Flühmann
Zugänge: Maximilian Göppel (SC YF Juventus), Leon Merkas (FC Tuggen), Egzon Kllokoqi (FC Linth 04), Joshua Gasane (Grasshopper Club Zürich II), Benjamin Tritten (FC Horgen), Silas Morf (FC Winterthur II), Lendrit Dellova (FC Kosova), Giuseppe Giordano (FC Rapperswil-Jona 1928 AG II), Lukas Espinosa de la Cruz (FC Horgen), Dominic Haldemann (FC Mutschellen), Dzenan Talic (SC Brühl)
Abgänge: Kai Brinker (Pause), Diego Yanz (Rücktritt), Giuseppe Gentile (Rücktritt), Luke Gonzenbach (FC Thalwil), Francesco Festa (?), Mihail Stefanovic (?), Cristian Bleisch (FC Lachen/Altendorf)
FC Kosova
Trainer: Emilio Jose Gesteiro
Zugänge: Matheus Paz De Arruda Gonçalves (FC Linth 04), Francisco Rodriguez (FC Baden), Travis Clarke (SV Höngg), Kristian Luburic (SC YF Juventus), Alessandro Gomes De Araujo Junior (Zürich City SC), Arjanit Muji (Ausland), Aruel Klinaku (FC Bazenheid), Arjanit Muji (Ausland), Aruel Klinaku (FC Bazenheid), Gabriel Laski (FC Wettswil-Bonstetten Nachwuchs), Alessandro Rullo (FC Rapperswil-Jona Nachwuchs)
Abgänge: Christian Leite (Zürich City SC), Lendrit Dellova (FC Freienbach), Renato Spachiou (FC Schaffhausen), Gardison Tunaj (FC Wettingen), Dailon Ramadani (NK Hrvace/KRO), Thomas Schiavano (Pause), Jehon Jao (FC Wohlen II), Denis Markaj (Rücktritt/Senioren), Arben Buqaj (Rücktritt/Trainer 2. Mannschaft), Guy Roger Eschmann (SC YF Juventus/Assistenztrainer)
FC Mendrisio
Trainer: Amedeo Stefani
Zugänge: Fabio Moor (FC Rotkreuz), Riccardo Bini (AC Taverne), Ruben Laya Bakwetila (FC Schaffhausen II), Ulisse Pelloni (FC Locarno), Matteo Dubini (AC Taverne), Bruno Martignoni (FC Locarno), Justyn D'ippolito (zuletzt Atletico Uri/ITA), Vittorio Vitulli (AC Taverne)
Abgänge: Stefan Vidovic (FC Gambarogno-Contone), Santiago Pedrazzini (Vedeggio Calcio), Luca Cattaneo (Rücktritt), Alessio Bellante (FC Cadenazzo), Xhulio Alushaj (?), Fabio Cariglia (AS Castello), Stefano Cossu (FC Gambarogno)
FC St. Gallen II
Trainer: Damian Senn
Zugänge: Rafael José Amaro (FC Uzwil), Jason Parente (FC Wil), Gioele Parente (FC Wil II)
Abgänge: Paul König (VfR Aalen/DEU), Elia Bartolomeo (FC Kreuzlingen), Raul Passaseo (SV Höngg), Leo Hetzel (FC Widnau), Nando Rüegg (FC Tuggen), Jonas Helg (FC Uzwil), Altin Berisha (FC Wil), Sergio Ferro Correia (FC Wil), Noah Probst (Philadelphia Union II/USA), Etienne Parente (FC Kreuzlingen), Adrian Fernandez Baumgartner (SC Brühl), Fabian Angehrn (FC Gossau SG)
FC Tuggen
Trainer: Ivan Previtali
Zugänge: Miroslav Dabic (FC Linth 04), Altin Ramabaja (FC Linth 04), Gianni Antoniazzi (FC Linth 04), Nathan Tayey Mituensi (FC Wohlen), Björn Bonthuis (FC Rotkreuz), Alessandro Kräuchi (FC Vaduz), Anthony Pinthus (zuletzt PSS Sleman/IND), Sandro Wieser (FC Vaduz), Nando Rüegg (FC St. Gallen II)
Abgänge: Leon Merkas (FC Freienbach), Giovanni La Rocca (SC YF Juventus), Julio Teixeira (SC YF Juventus), Filip Degen (FC Rorschach-Goldach), Yves Meier (FC Thalwil), Armand Loue (Zürich City SC), Fabrice Suter (FC Baden), Veljko Vukasinovic (FC Wettswil-Bonstetten)
FC Wettswil-Bonstetten
Trainer: Stephan Lichtsteiner
Zugänge: Jak Mesto (FC Red Star Zürich), Veljko Vukasinovic (FC Tuggen)
Abgänge: Alessio Caputo (FC Red Star Zürich), Yves Weilenmann (FC Baden II)
FC Widnau
Trainer: David Gonzalez
Zugänge: Erolind Sylaj (USV Eschen-Mauren), Lirim Shala (USV Eschen-Mauren), Simeon Weber (zuletzt FC Vaduz), Leo Hetzel (FC St. Gallen II), Luca Beck (FC Vaduz II), Raoul Marino (FC Au-Berneck)
Abgänge: Ilija Ivic (Rücktritt), Ivan Ivic (FC Ruggell), Cristian Navarro (FC Rüthi), Mario Jelusic (FC Diepoldsau-Schmitter)
FC Winterthur II
Trainer: Jonas Uebersax
Zugänge: Alexander Giger (FC Linth 04), Dario Stöber (FC Balzers), Niels Chirao (FC Basel U19)
Abgänge: Silas Morf (FC Freienbach), Robin Handermann (USV Eschen-Mauren), Gabriel Selmanaj (FC Kreuzlingen), Albin Krasniqi (Wacker Innsbruck), Uchenna Nwannah (FC Wil), Edvin Osmani (FC Struga Trim-Lum), Egzon-Baijram Zendeli (FC Kosova Düsseldorf/DEU), Luca Romano (SC Kriens), Dionis Bytyqi (Go Ahead Eagles Deventer U21/HOL), Damian Corbisiero (SV Schaffhausen), Aleksandar Babic (FC Black Stars Basel), Fabio Di Brizzi (FC Black Stars Basel)
SC YF Juventus
Zugänge: Leonardo Uka (FC Linth 04), Granit Lekaj (FC Winterthur), Joël Kiassumbua (FC Stade Nyonnais), Giovanni La Rocca (FC Tuggen), Lewis Tavares (Lancy FC), Samir Ramizi (Neuchatel Xamax), Mergim Brahimi (FC Wil), Julio Teixeira (FC Tuggen), Arlind Dakaj (CSM Focsani/BUL), Christoffer Bopp (FC Rotkreuz), Geraldo Bina Ali Ngoei Dimba (Zürich City SC), Seydou Kiendrebeogo (SC Cham), Alessandro Casciato (reaktiviert), Simon Tschopp (SC Cham)
Abgänge: Maximilian Göppel (FC Freienbach), Luis Alfredo Gutierrez (FC Linth 04), Kosta Makripodis (FC Linth 04), Jahaim Kissling (FC Seefeld), Robin Kamber (VfR Kleinhüningen), Lukas Zwahlen (FC Kreuzlingen), Kristian Luburic (FC Kosova), Roman Heini (FC Red Star Zürich), Abel Hugo Nseke Etouman (FC Langenthal), Kademain Yao (FC Seefeld), Mateo Matic (?), Noah Blasucci (KF Dardania St. Gallen), Novem Baumann (Firmenfussball/FC Julius Bär)
SV Höngg
Trainer: Stefan Goll
Zugänge: Raul Passaseo (FC St. Gallen II), Davide Velardi (SV Höngg II), Michele Pepe (FC Dietikon), Safik Alili (FC Brüttisellen-Dietlikon), Yves Pfenninger (FC Kosova II), Alexander Seupke (FC Seefeld), Diego Kälin (FC Dietikon II), Adrian Morel (Zürich City SC), Eren Elbüstü (Ausland), Cornel Bandli (FC Unterstrass), Rachad Ganiyou (FC Wil II), David Dodaj (FC Dietikon)
Abgänge: Travis Clarke (FC Kosova), Antonio Kaba Mangrei (FC Brüttisellen-Dietlikon), Mario Gubler (SV Höngg II), Alejandro Scheifele (FC Muri), Matteo Wyss (FC Red Star Zürich)
SV Schaffhausen
Trainer: Ken Schuler
Zugänge: Mathias Nicolas Rodriguez (FC Linth 04), Tim Hostettler (FC Wil II), Alen Saipi (FC Schaffhausen II), Damian Corbisiero (FC Winterthur II), Leonard Mahmuti (NK Dinamo Schaffhausen), Hendrix Hermaid (FC Linth 04), Pablo Jimenez (SV Schaffhausen II), Bruno Gürgeli (SV Schaffhausen Nachwuchs), Moritz Esterer (SV Schaffhausen Nachwuchs), Hannes Esterer (SV Schaffhausen Nachwuchs)
Abgänge: Robin Belser (SC Cham), Leon Pajnogac (NK Dinamo Schaffhausen), Fabian Inglin (FC Uster), Fabio Schmocker (SV Schaffhausen II), Jovan Rether (SV Schaffhausen II), Aliriza Ritter (SV Schaffhausen II), Nico Reber (?), Simone Mestre (FC Rothrist), Samuel Gröbli (SV Schaffhausen II), Rafael Silvestri (SV Schaffhausen II), Tommaso Sportiello (SV Schaffhausen II)
USV Eschen-Mauren
Trainer: Michele Polverino
Zugänge: Medin Murati (FC Balzers), Justin Seifert (FC Balzers), Robin Handermann (FC Winterthur II), Giosuè Schulthess (zuletzt Chur 97), Emir Murati (FC Balzers), Ricard Micevski (Malaga City U23/Almuñecar City/ESP)
Abgänge: Erolind Sylaj (FC Widnau), Lirim Shala (FC Widnau), Nazmi Bajrami (FC Linth 04), Albin Behluli (FC Altstätten), Lukas Norbert Alterdinger (FC Balzers), Gabriel Brilhante (FC Ruggell), Slobodan Mihajlovic (?), Leon Jonas Schulte (FC Volders/AUT), Aleksandar Mladenovic (Chur 97)
