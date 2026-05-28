Neuer Geschäftsführer beim Regionalliga-Vizemeister

– Foto: Imago

Der SGV Freiberg stellt auch abseits des Platzes die Weichen für die Zukunft. Nach der Vizemeisterschaft in der Regionalliga Südwest treibt der Verein seine Professionalisierung weiter voran: Zum 1. Juni 2026 übernimmt Manfred Bleile offiziell die Rolle des Geschäftsführers und COO beim SGV Freiberg.

Für den Regionalligisten ist die Personalie ein wichtiger organisatorischer Schritt. Manfred Bleile begleitet den SGV Freiberg bereits seit vielen Jahren, kennt die Strukturen, Abläufe und handelnden Personen im Verein bestens und steht für eine enge Identifikation mit dem Klub. In seiner neuen Funktion soll er künftig die operativen Abläufe noch stärker verantworten und zugleich die strategische Weiterentwicklung des Vereins mitgestalten. Damit setzt der SGV nach einer sportlich bemerkenswerten Saison auch im administrativen Bereich auf Kontinuität und Verlässlichkeit.

„Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und darauf, den eingeschlagenen Weg gemeinsam weiterzugehen und den Verein nachhaltig für die Zukunft aufzustellen“, wird Manfred Bleile zu seiner neuen Rolle zitiert. Auch Präsident Emir Cerkez betont die Wertschätzung für Bleiles langjährige Arbeit und sieht in der Berufung einen wichtigen Baustein für die kommenden Jahre.