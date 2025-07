Neuer Geschäftsführer beim FSV Schöningen

Zum 1. Juli hat Maik Albrecht offiziell die Geschäftsführung des FSV Schöningen 2011 e.V. übernommen. Der 52-Jährige ist seit über einem Vierteljahrhundert eng mit dem Verein verbunden – zunächst als Spieler, später als Trainer, Schriftführer und zuletzt als stellvertretender Vorsitzender. Mit dem Schritt in die Regionalliga übernimmt Albrecht nun die Verantwortung für die strategische und administrative Leitung des Clubs.

„Grundsätzlich ist kein neuer Sheriff in der Stadt“, ordnet Albrecht seine neue Rolle ein. Die Ernennung sei in erster Linie aus rechtlichen Gründen erfolgt. In seiner Arbeitsweise setzt er auf klare Kommunikation: „Ich bin kein Freund des Konjunktivs. Man müsste, man sollte, man könnte… das möchte ich eigentlich nicht hören. Ich erwarte eher: Ich mache, ich tue, ich übernehme – und das versuche ich auch vorzuleben.“

Die Vorbereitungen auf die erste Regionalligasaison der Vereinsgeschichte laufen auf Hochtouren. „Wir haben einen fachlich wie menschlich überragenden Trainer, eine charakterlich tolle Mannschaft und einen außergewöhnlichen Team-Spirit“, so Albrecht. „Wir arbeiten daran, den Kader noch etwas zu optimieren und sind gefühlt 24/7 unterwegs.“ Ziel sei es, etwas Nachhaltiges für die Region zu schaffen.