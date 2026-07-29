Neuer Fußballverein spielt in Oedt Nachdem der Viersener Sportausschuss eine Platzvergabe an den „FC Aura und Athletik Viersen“ abgelehnt hat, hat Vereinsgründer Almir Husejnovic nun in Grefrath eine Heimat gefunden. von RP / Andreas Reiners · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

So siehts beim FC Aura aus. – Foto: Sascha Köppen

Almir Husejnovic ist auch gut einen Monat nach der Entscheidung der Viersener Politiker empört. Gleichwohl hat der Gründer des neuen Fußballvereins „FC Aura und Athletik Viersen“ den Kopf nicht in den Sand gesteckt. Obwohl die Lage nach der Absage aus Viersen, ihm für seinen Verein Trainings- und Spielzeiten auf einem Fußballplatz in seiner Heimatstadt Viersen einzuräumen, für ihn zunächst hoffnungslos erschien, hat Husejnovic das fast Unmögliche noch erreicht: In kürzester Zeit hat er für sein Team auf der Nierskampfbahn in Oedt eine Heimat gefunden.

Vorbereitung läuft nach Husejnovics Geschmack Husejnovic zeigt sich im Gespräch mit unserer Redaktion optimistisch, dass der Start seines Teams in der Kreisliga C positiv verlaufen wird. „Wir haben schon einige Testspiele absolviert, auch gegen höherklassige Mannschaften. Die Ergebnisse sind gut“, berichtet der 42 Jahre alte Geschäftsmann mit bosnischen Wurzeln, der in Nettetal-Breyell ein Autohaus betreibt. Bei der fünften Auflage des „Auto-Hus-Cups“ des TSV Boisheim am zweiten Juli-Wochenende sei seine Elf auf Anhieb auf dem dritten Platz gelandet, berichtet Husejnovic, der das Fußballturnier einige Jahre gesponsert hat. Dass die Viersener Sportpolitiker seinen Plänen zunächst einen Strich durch die Rechnung gemacht haben, ärgert den langjährigen Fußballer mit Erfahrung im Trainergeschäft nach wie vor sehr. Zur Erinnerung: Wie berichtet, hatte der Sportausschuss des Viersener Stadtrates Mitte Juni den Antrag von Husejnovic auf Erteilung von Trainings- und Spielzeiten auf einer der städtischen Sportanlagen für die Mannschaft seines neuen von ihm selbst gegründeten Fußballvereins abgelehnt. Die Begründung: Es gebe keine freien Kapazitäten auf den städtischen Sportplätzen. Die etablierten Vereine müssten bereits mit ihren Mannschaften auf Plätze ins Umland ausweichen.

Almir Husejnovic kann die Entscheidung nach wie vor nicht recht nachvollziehen. Sein Eindruck, auch nach zahlreichen Gesprächen im Viersener Sportamt, sei ein anderer gewesen. Er habe sogar den Namen seines Vereins auf Wunsch der Stadtverwaltung geändert. Aus dem „1. FC HUS Viersen“ wurde schließlich der „FC Aura und Athletik Viersen“. Husejnovic vermutet, dass hinter dem ablehnenden Bescheid die etablierten Fußballvereine stünden. Diese fürchteten sich wohl vor der neuen Konkurrenz. Ganz von der Hand zu weisen ist die Sorge um den neuen Wettbewerber im Amateurlager wohl tatsächlich nicht. Denn Husejnovic hat für sein Herzensprojekt „eigener Fußballverein“ einen Kader zusammengestellt aus Spielern, die vielfach Erfahrung aus höheren Spielklassen wie Oberliga oder Landesliga mitbringen. Kein Sponsoring mehr im Kreis Viersen Dass die etablierten Vereine in der Stadt Viersen seine ehrgeizigen Pläne „über die politische Schiene“ blockieren wollten, nimmt der 42-Jährige den Verantwortlichen in Viersen, Süchteln oder Boisheim persönlich übel. Er habe bereits alle Vereinbarungen übers finanzielle Sponsoring der Sportvereine gekündigt, berichtet Fußball-Enthusiast Husejnovic. Auch eine weitere Unterstützung des Boisheimer Fußballturniers, das den Namen seines Autohauses trägt, wird es nach seinen Angaben nicht mehr geben. Dazu sei ihm „zu übel mitgespielt worden“, meint er. Die Enttäuschung sitzt auch deshalb tief, weil Husejonvic mit einigen der Verantwortlichen bei Stadtverwaltung oder Sportvereinen seit Jahren persönlich befreundet oder geschäftlich verbunden ist. „Die haben mich im Stich gelassen“, sagt er.