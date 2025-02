Neuer FC Dürrmenz-Mühlacker: "Wir sind motiviert und freuen uns"

– Foto: Timo Babic

Ein neuer Verein bereichert den Fußballbezirk Enz/Murr: Der FC Dürrmenz-Mühlacker ist offiziell gegründet. Die Verantwortlichen verfolgen ambitionierte Ziele und setzen auf Gemeinschaft, Nachwuchsförderung und nachhaltige Strukturen.

Die Idee hinter der Vereinsgründung Die Gründung des FC Dürrmenz-Mühlacker war das Ergebnis einer gemeinsamen Vision von fußballbegeisterten Freunden. "Wir wollten einen Verein schaffen, bei dem der Spaß am Spiel, die Gemeinschaft und das Miteinander im Vordergrund stehen", erklärt Jacob Schneider, einer der Gründungsmitglieder. Die Initiative kam aus dem Wunsch heraus, den Fußball in der Region zu fördern und ihm neue Impulse zu geben. Dabei standen Werte wie Zusammenhalt, Fairplay und Engagement von Anfang an im Mittelpunkt.

Die Strukturen des neuen Vereins Der Verein befindet sich noch in der Anfangsphase und wächst Schritt für Schritt. "Aktuell sind die Aufgaben unter den Gründungsmitgliedern aufgeteilt", so Schneider. Dennoch arbeitet der Club an einer klaren Struktur mit festen Verantwortlichkeiten. "Wir möchten eine gut funktionierende Organisation schaffen, die eine langfristige Entwicklung ermöglicht." Besonders wichtig sei es, die richtige Balance zwischen Sport und Vereinsmanagement zu finden, um sowohl sportlich als auch organisatorisch erfolgreich zu sein.