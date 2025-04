Neuer Elan an der Römischen Weinstraße

Einen (guten) Schuss Genugtuung kann Christian Anderle nicht verhehlen: Mit 4:0 siegte die SG Trittenheim/Neumagen-Dhron/Leiwen-Köwerich am Sonntag gegen den Nachbarn und Tabellenführer SV Niederemmel, nachdem zuvor bereits die Gastgeber im Duell der zweiten Mannschaften die Nase vorne hatten (4:2). „Es war ein völlig verdienter Derbysieg. Unsere Trainer Timo Toppmöller und der neue ‚Co‘ Raphael Rauls haben die Mannschaft perfekt eingestellt. Wir waren von der ersten bis zur letzten Sekunde gierig und voller Spielfreude. Die Gäste wirkten überraschend unvorbereitet und konnten zu keiner Zeit adäquat reagieren“, blickt Anderle zurück.

Bis vor gut einem Jahr war er noch selbst Coach in Niederemmel, ehe sich der Verein von ihm trennte. Nachfolger Sascha Kohr sprach zuletzt im TV davon, dass er damals eine Mannschaft übernommen habe, „die in einem desolaten Zustand“ gewesen sei ... Anderle stuft diese Aussage als „respektlos“ ein: „Das ist unkollegial, abgehoben und charakterschwach. Wenn man die Ergebnisschablone über die Resultate der Hin- und Rückrunde der alten Saison legt, dann sieht man, dass diese sich gar nicht so extrem unterscheiden.“

Aus heutiger Sicht sei die damalige Zusammenarbeit für alle Beteiligten unglücklich verlaufen, so der 53-Jährige: „Für mich bleibt die klare Erkenntnis, dass es einfach bessere Dompteure gibt für bereits etwas ältere Pferde, die zwar immer noch Qualität, aber halt auch ihre fußballerische Sozialisation komplett abgeschlossen haben.“ Um für eine Aufgabe zu brennen und seine Stärken als Trainer bestmöglich einbringen zu können, brauche er „entwicklungsfähige Wildpferde und lernwillige Fohlen“. Weiter nachkarten will Anderle nicht: „Es gab bereits im Juni eine Aussprache zwischen dem Niederemmeler Vorstand und mir. Seitdem ist der Umgang wieder so, wie er sein sollte. Man darf zudem nicht vergessen, dass wir zwar Rivalen im Herren-, aber eben auch seit Jahrzehnten Partner im Jugendbereich sind.“