Neuer Defensivspieler für den Oberligisten

Der 25-jährige Defensiv- und Mittelfeldspieler bringt reichlich Erfahrung und Vielseitigkeit mit unter den Hohenstaufen. Ausgebildet in der Jugend des FC Augsburg, sammelte Galinec bereits knapp 50 Einsätze in der Regionalliga Bayern – unter anderem für den FV Illertissen und den FC Memmingen. Darüber hinaus stand er in fast 90 Oberligapartien für den FV Ravensburg auf dem Platz.

Mit seiner robusten Zweikampfführung sowie einem guten Auge im Spielaufbau ist Galinec flexibel auf mehreren Positionen einsetzbar – sowohl im Mittelfeld als auch in der Abwehrreihe. Damit passt er ideal in das sportliche Anforderungsprofil des GSV.