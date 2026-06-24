Neuer Coach und Unterbau: Kostheims Pläne für Ruhe und Geschlossenheit

Mainz-Kostheim. Beim TuS 05 Kostheim richtet sich der Blick auf die kommende Saison. Neben der ersten Mannschaft, die sportlich eine gute Rolle spielen soll, wird der Verein wieder eine zweite Mannschaft stellen. Der sportliche Leiter Steffen Künz spricht über neue Strukturen, einen großen gemeinsamen Kader und das Ziel, Ruhe in den Verein zu bringen. Dabei helfen soll auch ein neuer Trainer.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.
Kostheim richtet den Blick auf die kommende Saison und plant den sportlichen Bereich neu. Sportlicher Leiter Steffen Künz nennt dabei zwei zentrale Ziele: Die erste Mannschaft soll sich sportlich stabilisieren, die neu gegründete zweite Mannschaft erfolgreich in den Spielbetrieb starten. Die Reserve des TuS geht in der kommenden Saison in der Kreisliga D Wiesbaden an den Start. Mit der ersten Mannschaft möchte der Verein attraktiven Fußball in der Kreisliga B bieten, erklärt Künz.
Rückblickend stand Kostheim als Aufsteiger in der Kreisliga B Wiesbaden in einer schwierigen Situation. Zuvor hatte die Mannschaft die Meisterschaft gefeiert und den Aufstieg geschafft, doch mitten in der Saison verließ Trainer Cornel Kaden den Verein. Steffen Künz sieht den gelungenen Aufstieg deshalb nicht nur positiv. Er spricht von Unruhe, die durch den Aufstieg im Verein entstanden sei. In Zukunft wolle der TuS wieder mehr Ruhe und Stabilität in den Verein bringen.
Thomas Nikelski übernimmt als neuer Trainer den TuS. Der erfahrene Kreisoberliga- und Gruppenliga-Trainer soll der Mannschaft dabei helfen, in der kommenden Saison eine „gute Rolle“ zu spielen, erzählt der Sportliche Leiter. Dabei soll sich das Team im oberen Tabellenmittelfeld etablieren und attraktiven Fußball zeigen, so Künz.
Auch die neu ins Leben gerufene zweite Mannschaft solle dabei helfen, die Gemeinschaft und den Zusammenhalt innerhalb des Vereins weiter zu stärken. Die Idee sei durch einen Vater aus den Jugendmannschaften des TuS entstanden, der mithilfe seines großen Freundeskreises das Interesse an einer zweiten Mannschaft weckte. Die Spieler bringen unterschiedlichste fußballerische Erfahrungen mit und seien zwischen 22 und 45 Jahre alt, erzählt Künz. Der Verein wollte dabei keine Alte Herren-Mannschaft gründen, sondern sich bewusst der Herausforderung in der Kreisliga D stellen. Bei der Kaderbreite berichtet Künz von 19 festen Zusagen und voraussichtlich vier weiteren Spielern.
Für die zweite Mannschaft gibt es Stand jetzt keinen federführenden Trainer. Das Team trainiert unter Aufsicht von Trainer Nikelski gemeinsam mit der ersten Mannschaft auf dem Platz, arbeitet dabei aber in einer eigenen Gruppe. Die Zukunft des Vereins sieht Künz zudem in der eigenen Jugend. Die drei Mannschaften des TuS 05 Kostheim im F- und G-Junioren-Bereich bieten aus seiner Sicht eine langfristige Perspektive für den Verein.
Künz selbst geht in sein letztes Jahr als Sportlicher Leiter. Die vergangene Zeit mit Umbruch und zahlreichen Spielergesprächen habe viel Kraft gekostet. Im Mittelpunkt steht für ihn nun aber vor allem, den TuS 05 Kostheim geordnet in die kommende Saison zu führen.
Künz erklärt, der TuS wolle der „Dorfverein in der Stadt“ bleiben und mit Ruhe, Zusammenhalt und attraktivem Fußball in die kommende Saison starten. Mit der zweiten Mannschaft baut der Verein zudem auf eine neue Breite im Herrenbereich.