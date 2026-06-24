Neuer Coach und Unterbau: Kostheims Pläne für Ruhe und Geschlossenheit Der Verein plant zur neuen Saison wieder mit zwei Herrenteams +++ Die erste Mannschaft soll unter Thomas Nikelski attraktiven Fußball zeigen von Erik Bechtold · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Thomas Nikelski ist zurück - der Coach übernimmt den Trainerposten beim B-Ligisten TuS Kostheim. – Foto: Willi Roth (Archiv)

Mainz-Kostheim. Beim TuS 05 Kostheim richtet sich der Blick auf die kommende Saison. Neben der ersten Mannschaft, die sportlich eine gute Rolle spielen soll, wird der Verein wieder eine zweite Mannschaft stellen. Der sportliche Leiter Steffen Künz spricht über neue Strukturen, einen großen gemeinsamen Kader und das Ziel, Ruhe in den Verein zu bringen. Dabei helfen soll auch ein neuer Trainer.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Kostheim richtet den Blick auf die kommende Saison und plant den sportlichen Bereich neu. Sportlicher Leiter Steffen Künz nennt dabei zwei zentrale Ziele: Die erste Mannschaft soll sich sportlich stabilisieren, die neu gegründete zweite Mannschaft erfolgreich in den Spielbetrieb starten. Die Reserve des TuS geht in der kommenden Saison in der Kreisliga D Wiesbaden an den Start. Mit der ersten Mannschaft möchte der Verein attraktiven Fußball in der Kreisliga B bieten, erklärt Künz.

Rückblickend stand Kostheim als Aufsteiger in der Kreisliga B Wiesbaden in einer schwierigen Situation. Zuvor hatte die Mannschaft die Meisterschaft gefeiert und den Aufstieg geschafft, doch mitten in der Saison verließ Trainer Cornel Kaden den Verein. Steffen Künz sieht den gelungenen Aufstieg deshalb nicht nur positiv. Er spricht von Unruhe, die durch den Aufstieg im Verein entstanden sei. In Zukunft wolle der TuS wieder mehr Ruhe und Stabilität in den Verein bringen. Ein bekanntes Gesicht in Wiesbaden Thomas Nikelski übernimmt als neuer Trainer den TuS. Der erfahrene Kreisoberliga- und Gruppenliga-Trainer soll der Mannschaft dabei helfen, in der kommenden Saison eine „gute Rolle“ zu spielen, erzählt der Sportliche Leiter. Dabei soll sich das Team im oberen Tabellenmittelfeld etablieren und attraktiven Fußball zeigen, so Künz.