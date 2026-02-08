Neuer Coach übernimmt in Bietigheim sofort, Trainer bleibt in Flacht

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
+++
+++
Bei Aramäer Bietigheim beginnt ein neues Kapitel: Eric Schmidtke übernimmt das Traineramt im Adlersnest. Der neue Coach bringt Erfahrung aus vier Jahren als Cheftrainer beim VfR Sersheim mit, ehe er bewusst eine Pause einlegte und selbst noch einmal aktiv spielte. Nun kehrt er mit klaren Vorstellungen zurück an die Seitenlinie.
„Ich habe richtig Bock auf die tägliche Arbeit mit der Mannschaft, darauf eine Entwicklung zu sehen und gemeinsam erfolgreichen Fußball zu spielen“, sagt Schmidtke. Sein Fokus liegt auf Struktur und Identität: Er möchte eine Mannschaft formen, die geschlossen auftritt und eine erkennbare Spielidee verfolgt. Ziel sei es, eine hungrige Einheit zu entwickeln, die in jedem Spiel an ihr Maximum geht.
Neben Ergebnissen steht für ihn vor allem die Entwicklung der Spieler im Vordergrund. Spaß am Fußball, klare Abläufe und individuelle Verbesserung sollen den Weg prägen. Beim Verein wird die Verpflichtung als Aufbruchssignal gewertet – verbunden mit der Hoffnung auf neue Energie und nachhaltigen Aufbau. Willkommen an der Seitenlinie, Eric.
+++
+++
Der TSV Flacht setzt frühzeitig ein Zeichen für Kontinuität: Das Trainerduo Björn Wenninger und Danny Konsek sowie Sportlicher Leiter Ken Geiger verlängern ihre Verträge um eine weitere Saison. Damit sind die Weichen für 2026/27 gestellt. Wenninger und Geiger gehen in ihre zweite Spielzeit beim TSV, Konsek bereits in seine fünfte. Die Entscheidung fiel schon kurz vor Weihnachten in einem gemeinsamen Gespräch, verbunden mit dem klaren Wunsch, den eingeschlagenen Weg fortzusetzen. Während das Trainerteam die Rückrunde vorbereitet, treibt Geiger parallel die Kaderplanung voran. Weitere Personalneuigkeiten sollen zeitnah folgen.
+++
+++