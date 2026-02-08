Neuer Coach übernimmt in Bietigheim sofort, Trainer bleibt in Flacht

– Foto: TSF Ditzingen

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Aramäer Bietigheim

Bei Aramäer Bietigheim beginnt ein neues Kapitel: Eric Schmidtke übernimmt das Traineramt im Adlersnest. Der neue Coach bringt Erfahrung aus vier Jahren als Cheftrainer beim VfR Sersheim mit, ehe er bewusst eine Pause einlegte und selbst noch einmal aktiv spielte. Nun kehrt er mit klaren Vorstellungen zurück an die Seitenlinie.

„Ich habe richtig Bock auf die tägliche Arbeit mit der Mannschaft, darauf eine Entwicklung zu sehen und gemeinsam erfolgreichen Fußball zu spielen“, sagt Schmidtke. Sein Fokus liegt auf Struktur und Identität: Er möchte eine Mannschaft formen, die geschlossen auftritt und eine erkennbare Spielidee verfolgt. Ziel sei es, eine hungrige Einheit zu entwickeln, die in jedem Spiel an ihr Maximum geht.