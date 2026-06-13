Neuer Coach übernimmt FC Anzing-Parsdorf nach Abstieg

Willkommen beim FC Anzing-Parsdorf: Wolfgang Mayr (Mitte) wurde von der Abteilungsleitung mit Pero Klepsch (li) und Florian Huber begrüßt. – Foto: Verein

Der FC Anzing-Parsdorf startet mit einem neuen Cheftrainer in die Kreisklassen-Saison. Der 37-jährige Wolfgang Mayr will die jungen Spieler weiterentwickeln – langfristig soll das Team unter die Top drei kommen.

Der FC Anzing-Parsdorf geht mit einem neuen Trainer in die neue Kreisklassen-Saison. Wolfgang Mayr (37) wird der Nachfolger von Peter Beierkuhnlein.

Peter war fachlich einer der besten Trainer, die wir je hatten. Vor allem aber hat er menschlich überragt.

Das Dankeschön des FCAP-Abteilungsleiters Rauch an seinen Namensvettern Beierkuhnlein.

Abteilungsleiter Peter Rauch war es ein großes Anliegen, dem scheidenden Peter Beierkuhnlein trotz des Abstiegs seinen Dank auszusprechen: „Peter war fachlich einer der besten Trainer, die wir je hatten. Vor allem aber hat er menschlich überragt. Er hat den Laden bis zum Schluss zusammengehalten, er hat trotz Personalmangels auf den ganzen Verein und die anderen Mannschaften geschaut. Man hat gemerkt, dass ihm das Projekt FCAP persönlich am Herzen liegt und dafür bin ich ihm sehr dankbar.“

Wolfgang Mayr, der zuletzt als Co-Trainer bei seinem Heimatverein, der SG Aying/Helfendorf, tätig war, soll nun Stabilität bringen. „Wolfgang hat uns in den Gesprächen sowohl fachlich als auch menschlich überzeugt. Er bringt viel Erfahrung aus dem höherklassigen Amateurfußball mit und kennt die Anforderungen im Herrenbereich sehr gut“, so Florian Huber über den ehemaligen Landesligaspieler des TuS Holzkirchen.

Huber wird bei der nächsten Jahreshauptversammlung die Nachfolge von Peter Rauch antreten und betont: „Besonders wichtig war für uns aber seine ruhige, klare Art sowie seine Vorstellungen von Mannschaftsführung und Entwicklung. Wir befinden uns aktuell in einer Phase des Umbruchs und waren deshalb auf der Suche nach einem Trainer, der langfristig denkt, junge Spieler weiterentwickeln kann und gleichzeitig die Mannschaft als Einheit formt. Wir haben schnell das Gefühl bekommen, dass Wolfgang sehr gut zu unserem Verein und unserer Philosophie passt.“

Mayr, der seinen Spielstil an der Mannschaft ausrichten möchte, tritt seine erste Cheftrainerstelle an und ist sich seiner Aufgabe bewusst: „Nach einem schwierigen Jahr samt Abstieg muss die Mannschaft wieder gefestigt werden und die Freude sowie der Erfolg müssen wieder im gesamten Verein einkehren und gelebt werden.“

Gleichzeitig will der neue Coach aber auch die Wende zum Besseren einleiten, ohne die Erwartungshaltung zu groß werden zu lassen: „Die Mannschaft hat großes Potenzial und hat, wie ich gehört habe, mit Peter Beierkuhnlein einen hervorragenden Trainer. Somit gilt es, an die teils sehr guten Leistungen in der Rückrunde anzuknüpfen und die eher mauen Ergebnisse auszumerzen.“ Der 37-Jährige hofft, „hier zusammen mit den erfahrenen Spielern gerade die jüngeren Spieler Schritt für Schritt weiterzuentwickeln, um langfristig eine Mannschaft aufzubauen, welche unter die Top Drei kommen kann. Dies wäre aber im ersten Jahr noch vermessen zu erreichen.“

Seine Entscheidung für die Übernahme des Trainerpostens begründet Mayr so: „Als Cheftrainer nun das Vertrauen von den Verantwortlichen zu erhalten, ist für mich eine Ehre und Aufgabe zugleich. Bereits im ersten Gespräch habe ich gemerkt, dass es beim FCAP sowohl fußballerisch als auch menschlich stimmt.“

Ziel: Klare Strukturen und Entwicklung

Der designierte Fußballchef Huber sieht in der guten Chemie der ersten Gespräche den Schlüssel zum Erfolg: „Unser Ziel ist es, die Mannschaft sportlich und strukturell weiterzuentwickeln. Wir erwarten, dass Wolfgang seine Erfahrung einbringt, klare Strukturen schafft und die zahlreichen jungen Spieler bei ihrem nächsten Entwicklungsschritt begleitet.“

Es gehe nicht nur um kurzfristige Ergebnisse, „sondern vor allem darum, eine stabile und leistungsfähige Elf für die kommenden Jahre aufzubauen“, betont Huber. „Wichtig ist uns zudem die enge Zusammenarbeit innerhalb des Herrenbereichs und die Förderung des Zusammenhalts im Verein.“