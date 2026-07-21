Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligavorschau
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Neuer Coach Jens Borawski soll SF/BG Marburg auf Kurs halten
Teaser VL MITTE: +++ Obwohl den SF/BG Marburg ihr Mittelfeldtrio weggebrochen ist, rücken sie unter dem neuen Coach Jens Borawski nicht von ihrer Philosophie ab. Die Lücke sollen junge Kräfte schließen +++
Marburg. Die SF/BG Marburg gehören zum festen Inventar der Fußball-Verbandsliga Mitte, nur der FV Biebrich (19 Jahre) und der FC Ederbergland (14) spielen aktuell länger ununterbrochen in dieser Klasse. Seit dem Wiederaufstieg im Sommer 2015 haben die Universitätsstädter am Saisonende immer Plätze zwischen 3 und 13 belegt. Nie ganz oben, aber auch nie ganz unten. Aus diesen elf Spielzeiten stehen aus 322 Spielen bei 155 Siegen, 58 Unentschieden und 109 Niederlagen 521 Punkte in der Statistik, woraus sich ein Punktequotient von 1,6 ergibt. Die 720 Toren bedeuten einen Schnitt von 2,2 je Spiel, dem stehen 598 Gegentreffer (1,9) gegenüber.