Neuer Coach Jens Borawski soll SF/BG Marburg auf Kurs halten

Jens Borawski gibt nach seiner Zeit beim VfB Wetter nun bei den Sportfreunden/Blau-Gelb Marburg die Richtung vor. © Jens Schmidt

Marburg. Die SF/BG Marburg gehören zum festen Inventar der Fußball-Verbandsliga Mitte, nur der FV Biebrich (19 Jahre) und der FC Ederbergland (14) spielen aktuell länger ununterbrochen in dieser Klasse. Seit dem Wiederaufstieg im Sommer 2015 haben die Universitätsstädter am Saisonende immer Plätze zwischen 3 und 13 belegt. Nie ganz oben, aber auch nie ganz unten. Aus diesen elf Spielzeiten stehen aus 322 Spielen bei 155 Siegen, 58 Unentschieden und 109 Niederlagen 521 Punkte in der Statistik, woraus sich ein Punktequotient von 1,6 ergibt. Die 720 Toren bedeuten einen Schnitt von 2,2 je Spiel, dem stehen 598 Gegentreffer (1,9) gegenüber.