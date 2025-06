Neuer Coach im Trainerteam des TUS Haste 01

Im vierköpfigen Trainerteam des frisch gebackenen Kreisligisten TUS Haste 01 hat es eine Änderung gegeben. Thorben Pospiech folgt auf Kersten Uwe Knopp. Knopp war viele Jahre als Spieler für den Traditionsverein aktiv und zählte seit 2022 zum erfolgreichen Trainerteam, mit dem er am Ende der vergangen Saison den Aufstieg in die Kreisliga feierte. Der 30-jährige Thorben Pospiech war ebenfalls bereits als Spieler für den TUS Haste aktiv und zuletzt in der Jugendabteilung des SF Lechtingen als Torwarttrainer tätig.