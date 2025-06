Neuer Coach für Theuerns Bayernliga-Frauen

Simon Eisinger übernahm die Theuern Frauenmannschaft Anfang 2024 und schloss mit ihr die Vorsaison auf einem ordentlichen sechsten Rang ab. Auch die laufende Runde, die für den TSV am morgigen Samstag mit einem Auswärtsmatch beim FC Stern München endet, wird man auf einem gesicherten Mittelfeldplatz beenden. Insgesamt holt das Team unter der Regie des Mittelfrankens Eisinger 41 Punkte in 31 Spielen.



Mit dem Match in München endet für die Theuerner Fußballmädels eine Saison mit zwei Gesichtern. Die Spielerinnen um Kapitänin und Dauerbrenner Lena Götz spielten eine tolle Hinrunde, holten den höchsten Punkteschnitt seit dem Bayernliga-Aufstieg 2021. In der Frühjahrsrunde lief es ergebnistechnisch deutlich schlechter. Dies ist vor allem daran festzumachen, dass das Team extrem verletzungsgeplagt war. Daher blieb man auch spielerisch hinter den eigenen Erwartungen zurück. Nichtsdestotrotz war der Klassenerhalt frühzeitig in trockene Tücher gewickelt und somit das Saisonziel frühzeitig erreicht. Beim letzten Saison-Heimspiel wurden neben Simon Eisinger auch die Spielerinnen Miriam Geitner, Alexandra Weber und Anna Kreißl verabschiedet, die den Verein verlassen.



Theuerns „Neuer“ Nick D'Addona ist zwar erst 27 Jahre alt, hat aber schon einiges an Trainer-Erfahrung sammeln können in den letzten Jahren. Und zwar bei den Frauenteams der SpVgg Bayreuth und der SpVgg 1921 Weißenstadt in der Landesliga Nord. Selbst ist der gebürtige Günzburger für den Bezirksligisten BSC Saas Bayreuth am Ball – wenn es die Zeit denn zulässt.