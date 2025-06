Neuer Coach für Tegernheim II: Tommy Polster übernimmt

Der bisherige Spielertrainer Johannes Schmid hat den Verein Richtung DJK SV Keilberg verlassen. „Nach dem Wunsch nach einem Umbruch und einer Neuausrichtung bedankt sich der Verein herzlich beim bisherigen Coach Johannes Schmid für sein Engagement und seine geleistete Arbeit“, teilen die Verantwortlichen in einem Social-Media-Beitrag mit.Mit Tommy Polster habe man einen erfahrenen Fußballfachmann gewinnen können. Polster war über viele Jahre im NLZ in Cham tätig, war unter anderem Teil des Trainerteam der U19- und U17-Junioren in der Landesliga. Daher bringe er umfassendes Know-how in der Ausbildung junger Talente mit, ist man am Hohen Sand überzeugt. Im Erwachsenenbereich trat der 37-Jährige in der Vergangenheit als (Co-)Trainer des SSV Brennberg und des ASV Cham II in Erscheinung. Mit beiden Vereinen schaffte er einen Aufstieg. „In den Gesprächen haben wir schnell gemerkt, dass wir dieselbe Vorstellung von moderner Trainingsarbeit und Mannschaftsentwicklung haben“, so ein Vertreter der Tegernheimer Fußballabteilung.Die erste Mannschaft des FC Tegernheim ist bekanntlich zurück in der Landesliga, die Zweite tritt seit vielen Jahren in der Kreisklasse 1 an. Dort wurde man letzte Saison Siebter. Eine harmonische Zusammenarbeit beider Mannschaften wird auch weiterhin forciert. Ein besonderes Augenmerk möchte der Verein künftig zudem auf die enge Verzahnung zwischen Jugend- und Herrenbereich legen. „Unsere erfolgreiche Jugendarbeit soll noch stärker in den aktiven Bereich hineinwirken – mit Tommy Polster haben wir dafür den idealen Mann gefunden“, heißt es abschließend. Das erste Testspiel bestreitet die Polster-Elf an diesem Samstag (10 Uhr) beim SV Harting.