Neuer Coach für SF Breitbrunn - Markus Kreitner soll frischen Wind reinbringen

Sebastian Kolbeck wird nächstes Jahr nicht mehr an der Seitenlinie der Sportfreunde stehen. Für ihn übernimmt der erst 29-jährige Markus Kreitner.

Der Kontakt kam über Tobias Fischer, einen Spieler des Kreisklassisten, zustande. „Er ist ein guter Spezl von mir“, erklärt Kreitner. Der gebürtige Landsberieder hatte seine aktive Karriere früh beenden müssen. „Zwei Knorpelschäden waren zu viel“, sagt Kreitner. Vor Kur㈠zem wagte er doch wieder ein Comeback, das prompt in einem Kreuzbandriss mündete. Kreitner hatte jedoch früh seine Leidenschaft für die Trainerarbeit entdeckt. Bei Heimatverein FC Landsberied agierte er als Nachwuchscoach, wurde dort auch Jugendleiter. 2022 wechselte Kreitner als Co-Trainer zu den Herren des TSV Moorenweis, wo er den Aufstieg in die Kreisliga und den Einzug ins Sparkassenpokalfinale feiern konnte.

Mit dem 44-jährigen Sebastian Kolbeck hatten die Sportfreunde Breitbrunn bis zuletzt schon einen relativ jungen Trainer. Sein Nachfolger bei den Fußballern ist noch mal 15 Jahre jünger: Markus Kreitner übernimmt zur neuen Saison den Cheftrainerposten am Ostufer des Ammersees.

Zu Beginn der abgelaufenen Saison versuchte er sich dann zum ersten Mal als Chefcoach im Herrenbereich. Doch er trat beim Münchner B-Klassisten SV Günding II bereits nach der Vorbereitung zurück. „Nach einem Doppelabstieg im Verein hatte sich einiges verändert, und es hat nicht mehr gepasst“, berichtet Markus Kreitner.

In Breitbrunn erwartet ihn eine Mannschaft, die nach einer starken Entwicklung zuletzt etwas stagnierte und Rang fünf in der Kreisklasse 4 belegte. „Am Ende der Rückrunde habe ich konditionelle Defizite gesehen“, sagt der neue Trainer. Dies sei aber keine Kritik an seinem Vorgänger. „In diesem Bereich sind die Spieler zu einem großen Teil selbst für ihren Fitnesszustand verantwortlich“, stellt er klar.