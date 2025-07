Neuer Coach für Rheinwacht Erfgen

Rheinwacht Erfgen hat auf dem letzten Drücker in den Relegationsspielen gegen den Abstieg gegen Union Kervenheim mit zwei Siegen den Klassenerhalt in der Kreisliga B geschafft. Nun haben die Verantwortlichen des Klubs einen neuen Trainer für die kommende Spielzeit verpflichtet. Und er ist kein Unbekannter.

Peter Fehlemann, der schon vor einigen Jahren bei den Schwarz-Gelben als Coach tätig war, übernimmt das Kommando an der Sommerlandstraße. Philip Schümmer bleibt der spielende Co-Trainer. Fehlemann löst damit den bisherigen Spielertrainer Henry Arighwrode ab, der zum SV Nütterden wechselt.

„Ich hatte einige Anfragen anderer Klubs, aber ich habe mich für die Rheinwacht entschieden. Ich hätte auch bei einem Abstieg in die Kreisliga C das Traineramt angenommen. Da ich auf jeden Fall Schiedsrichter bleiben will, werden die Heimspiele während der Saison auf den Freitagabend vorverlegt“, sagt Peter Fehlemann. Beim Trainingsauftakt waren 19 Spieler anwesend, unter ihnen auch die Neuzugänge: Adil Mednouni, Justin Häusler, André Ketelaer (alle SG Mehr-Niel/Wyler-Zyfflich), Thomas Panke (Uedemer SV), Jens van de Loo (SV Nütterden) und der reaktivierte Martin Rausch.