Neuer Coach für Eintracht Bürstadt II

Neuer Coach für Bürstadts Unterbau: Sven Schwerdt – Foto: Archiv

Bürstadt. Die Saison 2025/26 war keine gute für die B-Liga-Reserve des Kreisoberligisten Eintracht Bürstadt. Mit nur fünf Siegen und 22 Punkten landete die Elf von Trainer Tobias Fettel auf dem vorletzten Tabellenplatz (15.). Fünf Zähler hinter dem Drittletzten, SV Kirschhausen. Der direkte Klassenerhalt gelang der „kleinen Eintracht“ letztlich nur aufgrund des frühen Rückzugs des TSV Elmshausen und der entfallenen Relegation im Fußballkreis Bergstraße.

Einer der wenigen Lichtblicke war ohne Frage das 3:2 der Fettel-Elf am 17. Mai im Bürstädter Derby gegen den VfR. Doch unmittelbar danach legte der Übungsleiter sein Amt „nach unterschiedlichen Auffassungen“ mit der sportlichen Leitung nieder. In den verbleibenden zwei Partien gegen die Tvgg Lorsch II (1:4) und die SG Gronau (1:6) übernahmen die Führungsspieler Alexander Lehmann und Sascha Krumpholz die Verantwortung. Mit mäßigem Erfolg.

Schon zu diesem Zeitpunkt hatte aber auch die Suche nach einem neuen Trainer begonnen, dem Vernehmen nach gab es gleich mehrere Bewerber. Die Wahl fiel letzten Endes auf ein bislang weitgehend unbekanntes Gesicht: Sven Schwerdt.

Der 45-Jährige war zuletzt im Nachwuchsbereich der TSV Auerbach tätig, Sohn Marcel zählte in der abgelaufenen Runde allerdings zu den Leistungsträgern der Eintracht-Reserve (acht Tore, eine Vorlage). Schwerdt junior war im vergangenen Sommer ebenfalls aus Auerbach nach Bürstadt gekommen, für die TSV-Reserve hatte er zuvor (zwischen 2023 und 2025) insgesamt 20 Tore erzielt.

Trainingsauftakt am 30. Juni auch mit neun neuen Spielern

Für Sven Schwerdt beginnt die erste Station im Seniorenbereich am Dienstag, 30. Juni, wenn die Eintracht-Reserve in die Sommervorbereitung startet. Mit dabei werden neben dem neuen Coach dann auch neun Neuzugänge sein, vier davon rücken aus der A-Jugend des JFV Bürstadt in den Zweitmannschaftskader auf. Schwerdt selbst will nach den Negativerlebnissen der vergangenen Runde vor allem die Verunsicherung aus den Köpfen der Spieler bekommen, strebt aber auch eine fußballerische Verbesserung an. Grundsätzlich streben Verein und Trainer eine deutlich bessere Platzierung an.





