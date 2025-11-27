Neuer Coach für Drittliga-Schlusslicht

FC Horgen II: D'Onofrio für Tolaj. Der FC Horgen hat Michele D’Onofrio als neuen Trainer für seine in der 3. Liga spielende zweite Mannschaft verpflichtet. "Mit seiner motivierenden Art und seinem Fokus auf die Entwicklung junger Spieler passt er perfekt zu unserer Vereinsphilosophie", schreibt der Verein in einer Mitteilung. D’Onofrio war in seiner Karriere unter anderem im Nachwuchs des FC Luzern und des SC Kriens tätig. Zuletzt unterstützte er zudem den SC Menzingen als sogenannter Sportkoordinator. Beim FCH tritt er die Nachfolge des zurückgetretenen Valtrim Tolaj an. Aufsteiger Horgen II überwintert in der Drittliga-Gruppe 1 mit lediglich vier Punkten am Tabellenende.

FC Langenthal: Jacobacci nicht mehr Coach. Der FC Langenthal geht als Tabellendritter der Erstliga-Gruppe 2 (Leader ist die U21 der Grasshoppers) mit einer starken Hinrundenbilanz in die Winterpause. Trotzdem trennt sich der Oberaargauer Klub überraschend von Trainer Maurizio Jacobacci (62). Über die Gründe schweigt der Verein. Wer Jacobacci beerben wird, ist derzeit offen; die sportliche Leitung kündigt jedoch an, in den kommenden Wochen einen Nachfolger zu präsentieren. Jacobacci, der in seiner langen Karriere bereits zahlreiche Stationen im In- und Ausland durchlaufen hat – darunter Bellinzona, Lugano, Schaffhausen, Sion und 1860 München – verfügte in Langenthal noch über einen Vertrag bis 2027. Im Amt war er seit Ende 2024.