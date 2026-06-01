Neuer Coach für die "Möhre"

Thomas Hurt (mittig) übernimmt ab der neuen Saison den Trainerstuhl an der Roda. – Foto: © FSV GW Stadtroda

Mit dem 43-Jährigen verpflichten die Stadtrodaer einen im Thüringer Fußball bestens bekannten Coach. Hurt stand zuletzt mehrere Jahre bei der BSG Chemie Kahla an der Seitenlinie und führte die Mannschaft in der Landesklasse zu konstanten Leistungen. Zuvor sammelte er Erfahrungen als Co- und Cheftrainer bei SCHOTT Jena II. Auch als Spieler war er über viele Jahre im Thüringer Fußball aktiv und lief unter anderem für Carl Zeiss Jena II, den VfB Pößneck, Wacker Nordhausen, SCHOTT Jena, Einheit Rudolstadt und Thüringen Weida auf. „Mit Thomas Hurt haben wir einen Trainer gefunden, der fachlich überzeugt, die Region kennt und genau die Energie mitbringt, die wir für unseren Neustart brauchen“, erklärt Stadtrodas sportlicher Leiter Björn Engmann. Bereits in den ersten Gesprächen sei deutlich geworden, dass beide Seiten die gleichen Vorstellungen von der sportlichen Zukunft des Vereins teilen.

Auch Thomas Hurt blickt seiner neuen Aufgabe mit Vorfreude entgegen: „Der Verein hat Tradition, Leidenschaft und ein Umfeld, in dem viel möglich ist. Jetzt geht es darum, gemeinsam hart zu arbeiten, eine klare Identität zu entwickeln und Schritt für Schritt wieder etwas aufzubauen.“