Neuer Coach bringt 1. FC Grevenbroich-Süd Glück Im Grevenbroicher Stadtderby der A-Liga gegen TuS gab’s den ersten Saisonsieg.

Eigentlich waren die Südstädter als einer der Titel-Topfavoriten in die Saison gestartet, doch nach den ersten neun Spielen standen sie mit nur vier Zählern und ohne Sieg auf dem letzten Tabellenplatz. Dann war der Punkt für Alexander Hermel gekommen, um sein Amt niederzulegen. Sein Nachfolger wurde Yavuz, obwohl der nach seinem Abschied vom VfR Neuss eigentlich das Ende seiner Trainerkarriere verkündet hatte. „Ich wollte erst mal nichts mehr mit Fußball zu tun haben, aber als mein alter Freund Jürgen Latajka mich gefragt hat, ob ich helfen kann, habe ich zugesagt“, erklärt Yavuz. Nach nur zwei Trainingseinheiten stand für den neuen Coach am Sonntag bereits das erste Spiel an, das Krisenduell mit dem Stadtrivalen TuS Grevenbroich. „Ich habe nicht viel geändert, dass diese Mannschaft eine große Qualität besitzt, steht außer Frage. Ich habe viele Einzelgespräche geführt, um das Selbstbewusstsein zurückzubringen“, sagt Yavuz. Sieg im Krisenduell

Auch der TuS Grevenbroich steckt mit nur sechs Zählern tief in der Krise, dennoch ging die Mannschaft von Jörg Gartz nach nur fünf Minuten mit 1:0 in Front. Die Mannschaft von Cengiz Yavuz bewies jedoch Moral und drehte die Partie auf 3:1, der erste Saisonsieg für den 1. FC Grevenbroich-Süd. „Der Ausgleich war ein Eigentor, zudem treffen wir noch in der Nachspielzeit. Die Mannschaft hatte das Glück in der Partie auf ihrer Seite. Im bisherigen Saisonverlauf war es meistens andersherum“, weiß Yavuz zu berichten. Durch den wichtigen Dreier verließen die Südstädter den letzten Tabellenplatz und zogen am TuS vorbei. „Wir brauchen eine Kämpfermentalität, um auch gegen die stärkeren Gegner zu punkten. Mit dem FC Zons und dem FC SF Delhoven haben wir zwei harte Gegner vor der Brust. Jetzt müssen sich alle Spieler beweisen, das ist in dieser Saison noch keinem auf Dauer gelungen“, erklärt Yavuz.

Wie lange Cengiz Yavuz bei den Südstädtern an der Seitenlinie stehen wird, ist noch völlig offen. „Ich übernehme erst mal nur bis zu Winterpause, dann muss der Verein sehen, wie er weitermachen will. Ich konzentriere mich erst mal nur auf meine Aufgaben“, betont Yavuz. Die steht schon am Sonntag an.