Neuer Co-Trainer kommt: „Das hat mich unheimlich gereizt“

– Foto: TSGV Waldstetten

Nachdem auch Co-Trainer Sven Reinders am Ende der Saison gegangen ist, war klar, dass der neue Spielertrainer Tim Schraml einen neuen Co-Trainer beim Fußball-Landesligisten TSGV Waldstetten benötigt – und indirekt hat er sich diesen selbst organisiert. Chris Loser heißt der neue Mann an der Seitenlinie, der wegen der spielenden Funktion Schramls eine etwas andere Rolle einnehmen dürfte als vorangegangene Co-Trainer in Waldstetten.

Bis 2023 hat Loser selbst noch beim Göppinger SV gespielt, dort auch gemeinsam mit Tim Schraml, der bewusste Kontakt kam dann aber doch eher zufällig auf. „Mein Sohn war bei ihm in der Fußballschule und da haben wir uns wieder regelmäßig gesehen. Irgendwann sagte sein Vater: Wäre das nichts für Dich? Und dann haben wir erst darüber nachgedacht“, erinnert sich Loser schmunzelnd. Nach dem Gespräch mit der Sportlichen Leitung, Mario Rosenfelder und Lukas Hartmann, sei dann schließlich alles ganz schnell gegangen. „Das ganze Konzept hat mich überzeugt, der Verein und die Liga. Ich glaube, bis zur Entscheidung hat das am Ende keine Woche gedauert“, so Loser freudig.

Zuletzt war Loser in der A-Liga bei Wäschenbeuren selbst als Spielertrainer aktiv, erreichte einen fünften Platz, schielte aber lange noch auf den Relegationsplatz, ähnlich wie die Waldstetter in der Landesliga. „Natürlich möchte man als Trainer immer seine eigenen Ideen weitertragen an die Mannschaft, aber Tims und meine Sichtweise decken sich in vielen Punkten. Na klar, er ist der Chef, einer muss es sein. Aber wenn er spielt, bin ich an der Außenlinie dann ja auch kein klassischer Co-Trainer. So war das zuletzt bei mir auch immer“, blickt Loser voraus, der sich sehr auf Waldstetten freut.