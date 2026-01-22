Neuer Co-Trainer in der Brandenburgliga und weiterer Zugang

Bei den Vereinen hat sich einiges getan. Was genau ist das?
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
Das teilt der Verein auf Instagram mit:
Willkommen zurück, Matze!
Der Brandenburger SC Süd 05 bekommt Verstärkung im Trainerteam – und zwar eine ganz besondere.
Mathias „Matze“ Altenburg ist zurück bei Süd 05 – künftig als Co-Trainer unserer 1. Männermannschaft.
Matze kam am 01.07.2023 zu Süd 05, übernahm Verantwortung, wuchs in die Mannschaft hinein und führte sie zuletzt als Kapitän aufs Feld. Nach einer bewussten, persönlichen Entscheidung beendete er im Sommer seine aktive Karriere. Doch wer einmal Süd im Herzen trägt, lässt diesen Verein nicht einfach los.
Spielervorstellung | Winter-Neuzugang
Auch in der Winterpause sind wir nicht untätig geblieben und dürfen euch heute unseren ersten Winter-Neuzugang vorstellen:
Colin Halka (21) wechselt von der SG Grün-Weiß Lindenberg (Kreisliga) zu den Rangers nach Reichenwalde! Colin ist erst im Januar 21 Jahre alt geworden und bringt eine menge Potenzial mit! Kein ganz unbekanntes Gesicht: Colin hat bereits in einer Spielgemeinschaft mit dem Storkower SC für Reichenwalde gespielt und kennt den Verein somit schon ein wenig. Umso schöner, dass sich der Kreis nun wieder schließt.
Trainer Paul Lehmann zeigt sich sehr zufrieden mit dem Neuzugang: „Colin ist ein Spielertyp, der uns noch gefehlt hat. Quirlig, sehr aggressiv gegen den Ball und extrem fleißig. Er kann auf den Außenbahnen alle Positionen spielen – ein absoluter Gewinn für unser Team. In den ersten Wochen seit seinem Wechsel hat er sich schon richtig gut eingebracht.“
Colin erhält seine Wunschrückennummer 20 und wird künftig in dieser Nummer für die Rangers auflaufen. Willkommen in Reichenwalde, Colin – schön, dass du da bist!
