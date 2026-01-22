Neuer Co-Trainer in der Brandenburgliga und weiterer Zugang

Bei den Vereinen hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Willkommen zurück, Matze!

Der Brandenburger SC Süd 05 bekommt Verstärkung im Trainerteam – und zwar eine ganz besondere.

Mathias „Matze“ Altenburg ist zurück bei Süd 05 – künftig als Co-Trainer unserer 1. Männermannschaft.

Matze kam am 01.07.2023 zu Süd 05, übernahm Verantwortung, wuchs in die Mannschaft hinein und führte sie zuletzt als Kapitän aufs Feld. Nach einer bewussten, persönlichen Entscheidung beendete er im Sommer seine aktive Karriere. Doch wer einmal Süd im Herzen trägt, lässt diesen Verein nicht einfach los.

