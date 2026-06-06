Neuer Co-Trainer für Vilzing: Brand kommt vom Jahn

Regionalligist DJK Vilzing komplettiert sein Trainerteam für die neue Saison. Neben Chefcoach Thorsten Kirschbaum, den Torwarttrainern Stephan Siegl und Martin Fuchs sowie Fitnesstrainer Tobias Dezelak wird pünktlich zum Trainingsauftakt am 15. Juni mit Sebastian Brand auch ein neuer Co-Trainer seine Arbeit am Huthgarten aufnehmen. Der 40-Jährige war in den vergangenen vier Jahren in gleicher Funktion bei der Bayernliga-U21 des SSV Jahn Regensburg tätig und kommt mit viel Vorfreude nach Vilzing.
Nach dem Abschied von Mattthias „Hias“ Graf war die Stelle vakant geworden, mit der Verpflichtung von Brand ist aber rechtzeitig auch diese Baustelle geschlossen. „Wir freuen uns, dass diese Personalie geklappt hat. Vom ersten Gespräch weg hatten alle Beteiligten einen guten Eindruck voneinander, denke ich. Ich glaube, dass Sebastian gut zu uns passen wird“, freut sich Vilzings erster Abteilungsleiter Roland Dachauer über die Personalie.
Auch Chefcoach Thorsten Kirschbaum sieht der Zusammenarbeit mit Vorfreude entgegen: „Brandy wird zur neuen Saison unser Trainerteam komplettieren. Er ist menschlich für uns ein absoluter Zugewinn und bringt reichlich Erfahrung durch seine Zeit beim Jahn mit, von der wir alle mit profitieren können. Ich bin überzeugt, dass er als Typ und wie er Fußball denkt prima in unser Team passt. Ich freue mich auf die neue Saison und bin überzeugt, dass wir wieder so ein gutes Team werden können, wie wir in der abgelaufenen Saison waren.“