Neuer Co-Trainer für Vilzing: Brand kommt vom Jahn Der 40-Jährige übernimmt beim Regionalligisten den Posten von Matthias Graf von Florian Würthele · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser

Sebastian Brand (links) wird von Hauptvorstand Harry Loy willkommen geheißen. – Foto: DJK Vilzing

Regionalligist DJK Vilzing komplettiert sein Trainerteam für die neue Saison. Neben Chefcoach Thorsten Kirschbaum, den Torwarttrainern Stephan Siegl und Martin Fuchs sowie Fitnesstrainer Tobias Dezelak wird pünktlich zum Trainingsauftakt am 15. Juni mit Sebastian Brand auch ein neuer Co-Trainer seine Arbeit am Huthgarten aufnehmen. Der 40-Jährige war in den vergangenen vier Jahren in gleicher Funktion bei der Bayernliga-U21 des SSV Jahn Regensburg tätig und kommt mit viel Vorfreude nach Vilzing.

Nach dem Abschied von Mattthias „Hias“ Graf war die Stelle vakant geworden, mit der Verpflichtung von Brand ist aber rechtzeitig auch diese Baustelle geschlossen. „Wir freuen uns, dass diese Personalie geklappt hat. Vom ersten Gespräch weg hatten alle Beteiligten einen guten Eindruck voneinander, denke ich. Ich glaube, dass Sebastian gut zu uns passen wird“, freut sich Vilzings erster Abteilungsleiter Roland Dachauer über die Personalie.



Auch Chefcoach Thorsten Kirschbaum sieht der Zusammenarbeit mit Vorfreude entgegen: „Brandy wird zur neuen Saison unser Trainerteam komplettieren. Er ist menschlich für uns ein absoluter Zugewinn und bringt reichlich Erfahrung durch seine Zeit beim Jahn mit, von der wir alle mit profitieren können. Ich bin überzeugt, dass er als Typ und wie er Fußball denkt prima in unser Team passt. Ich freue mich auf die neue Saison und bin überzeugt, dass wir wieder so ein gutes Team werden können, wie wir in der abgelaufenen Saison waren.“





Der aus dem nordrhein-westfälischen Kamen stammende Sebastian Brand ist im Besitz der B-Lizenz. Als aktiver Spieler kickte er für die SpVgg Bayreuth, den TSC Mainleus und den TSV Neudrossenfeld bis hoch in die frühere Bayernliga. In Neudrossenfeld war er dann mehrere Jahre Co-Trainer in der Landesliga Nordost. Seit Sommer 2020 ist Brand im NLZ des SSV Jahn Regensburg tätig – erst als Co-Trainer der U17, dann der U21. Der 40-jährige hauptberufliche Lehrer nimmt in Vilzing zum Trainingsstart am 15. Juni seine Arbeit auf.