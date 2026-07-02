Neuer Co-Trainer für Viktoria Sindlingen

– Foto: Marcel Lorenz (Archiv)

Yannick Liebe, Spieler des FC Viktoria Sindlingen, hat unsere "Sommercheck"-Fragen beantwortet und gibt Einblicke in die Stimmung im Verein, die Pläne für die Zukunft und die Erwartungen an die neue Saison.

Die Sommerpause bietet sowohl Zeit zum Durchatmen, als auch für einen Blick nach vorne. Eine ereignisreiche Saison liegt hinter den Vereinen, während die Vorbereitungen auf die neue Spielzeit bereits laufen. Im FuPa-Sommercheck ziehen die Klubs Bilanz zur vergangenen Runde, berichten über aktuelle Entwicklungen, personelle Veränderungen und ihre Ziele für die kommende Saison.

"Ausbaufähig; wir haben unser Potenzial phasenweise gezeigt, aber im Endeffekt hat es doch nicht für eine bessere Platzierung gereicht, auch weil wir einen relativ schmalen Kader hatten und Verletzungen und arbeits/urlaubsbedingte Ausfälle teilweise schlecht kompensieren konnten."

"Chefcoach Kai Schmitt und "Co" Serkan Gül bleiben dem Verein als Trainer-Team erhalten, hinzu kommt mit Carsten Schmitt von Sulzbach (früher Jugendtrainer in Eddersheim) ein weiterer erfahrener Co-Trainer hinzu."

Welche sportlichen oder organisatorischen Entwicklungen gibt es aktuell im Verein?

Gibt es bereits Zu- oder Abgänge im Kader? (Wenn möglich bei Zugängen: Name/abgebender Verein, Name/aufnehmender Verein)

"Wir haben uns auf jeder Position im Kader verstärkt, von Torhüter bis Offensive haben wir uns punktuell verstärkt, der Kader wird somit wesentlich breiter; die Trainer erhoffen sich davon einen gesteigerten Konkurrenzkampf. Einige Neuzugänge habe ich bereits bei fupa online eingetragen. "



Wie ist die Stimmung rund um die Mannschaften und den Verein?

"Die Stimmung ist gut, wir gehen mit zwei stabilen Mannschaften (I und II) an den Start und fühlen uns gut aufgestellt."



Welche Ziele habt ihr euch für die kommende Saison gesetzt?

"Wir wollen oben mitspielen. Wir sprechen nicht vom Aufstieg, das ist nicht das primäre Ziel - dazu ist die Liga auch zu wenig berechenbar, mit vermutlich starken Auf- und Absteigern. Aber wollen, gerade mit den qualitativ hochwertigen Neuzugängen, natürlich nicht wieder im grauen Mittelfeld landen."