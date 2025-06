Neuer Co-Trainer für Rot-Weiß Erfurt

Trotz seines jungen Alters bringt Weiler bereits umfassende Erfahrung im Profifußball mit. Zuletzt war er seit Juli 2022 als Co-Trainer und Videoanalyst beim BFC Dynamo in der Regionalliga Nordost tätig. Auch bei vorherigen Stationen, unter anderem beim FC Rot-Weiß Koblenz, überzeugte er mit Fachkompetenz und analytischer Stärke. „Mit Nils Weiler gewinnen wir einen ambitionierten, analytisch starken und modernen Trainer, der hervorragend in unser Anforderungsprofil passt. Auch die Gespräche mit ihm waren von Beginn an sehr angenehm und vielversprechend. Die Liga kennt er aus seiner Zeit in Berlin bereits bestens. Wir freuen uns sehr, ihn in Erfurt willkommen zu heißen“, erklärt Cheftrainer Fabian Gerber.